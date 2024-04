TUI Palma Marathon Mallorca im Oktober 2024

Wie TUI heute mitteilte ist die Reisemarke neuer Titelsponsor des TUI Palma Marathon Mallorca - und das für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Für LäuferInnen bietet TUI daher nicht nur Tickets für Startplätze sondern auch individuell anpassbare Paketoptionen einschließlich Flüge, Unterkunft und Transfer an.

„Mallorca ist auch 2024 unter den Top 3 Reisezielen der TUI Gäste in Österreich“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, und ergänzt: „Laufbegeisterten bieten wir mit unserem integrierten Reiseangebot bei TUI individuelle Packages für ihren Urlaub rund um den TUI Palma Marathon Mallorca, einem Sportevent für die ganze Familie“.

TUI Palma Marathon Mallorca 2024

Die 42,195 km lange Marathon-Strecke führt entlang des Küstenweges in der Nähe von Palma bis ins Stadtzentrum, wobei die Läuferinnen und Läufer an wichtigen architektonischen Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale, La Llotja und Es Baluard vorbeikommen. Buchbar sind Eventtickets für den Marathon, den Halbmarathon und den 9-km-Lauf inklusive einer ganzen Reihe an Aktivitäten wie Frühstückslauf, Ausstellung und Pasta- sowie Abschluss-Party. Die Anmeldung zum Lauf ist über TUI Musement in allen Reisebüros, online auf TUI.at sowie über die myTUI-App zum Vorteilspreis ab 35 EUR buchbar.

Preisbeispiel: Sieben Nächte im 4-Sterne-Hotel Riu Festival kosten z.B. mit Flug ab Wien am 15. Oktober ab 879 EUR p.P. im Doppelzimmer inklusive Halbpension.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/mallorca (red)