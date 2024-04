Kärnten startet in den Radfrühling

In Kärnten, auf der Südseite der Alpen, beginnt der Frühling schon etwas früher. Sobald die Tage wieder länger werden, tummeln sich die ersten RadfahrerInnen entlang der Seen und Flüsse. Ausgiebige Genuss-, Mountainbike-, Rennrad- oder Gravel-Biketouren sind im Frühling besonders beliebt.

Aus diesem Grund veranstaltete die Kärnten Werbung bereits Anfang April ein Info-Event zum Thema „Radfrühling“ in Wien. Mit dabei waren neben Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung auch Ski-Legende Franz Klammer sowie die ehemaligen Radprofis Paco Wrolich und Johnny Hoogerland.

Highlights des Radlandes Kärnten

Kärnten hat sich in den letzten Jahren als Eldorado für Radurlauber etabliert: Egal ob der Drauradweg, welcher durch die Länder Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien führt, dem Alpe Adria Radweg, oder dem 950km umfassenden Mountainbike Netz mit 46 abwechslungsreichen Touren - Kärnten bietet für jeden Radler die passende Strecke. Sehr beliebt ist auch die 400km Tour "Kärnten Seen-Schleife" - eine einwöchige Route vorbei an den schönsten Seen Kärntens, die dank Transport-Shuttle ohne Gepäck erradelt werden können.

Weitere Infos zu "Radln in Kärnten" unter: www.kaernten.at/rad/ (red)