Ryanair: Drei Ziele ab Klagenfurt im Sommer

Die Flüge von / nach London starten und landen jeweils mittwochs und sonntags, von / nach Alicante jeweils an Dienstagen und Sonntagen. Die drei wöchentlichen Rotationen von / nach Mallorca verkehren donnerstags, freitags und sonntags.

In diesem Sommer werde das Verkehrsaufkommen von Ryanair in Österreich um 15% auf 7 Mio. Passagiere steigen; im Jahr 2023 habe Ryanair ihr Verkehrsaufkommen im Vergleich zu vor-Covid mehr als verdoppelt (von 2,7 Mio. auf 6,2 Mio.) und den österreichischen Passagieren sowie BesucherInnen mehr Auswahl, mehr Wettbewerb und niedrigere Preise bieten, so die Airline in einer Presseaussendung zum Saisonstart in Klagenfurt.

Flüge ab sofort buchbar

„Ryanair freut sich, den Beginn des Klagenfurter Sommerflugplans mit 14 wöchentlichen Flügen zu drei spannenden Destinationen, Alicante, London und Palma bekannt zu geben - die sich alle im Vorfeld der Sommersaison phänomenal entwickelt haben. Der Sommerflugplan 2024 von Ryanair nach Klagenfurt ist ab sofort unter ryanair.com buchbar. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2024 noch mehr Kärntnerinnen und Kärntner an Bord der kostengünstigen Ryanair-Flüge von/nach Klagenfurt begrüßen zu dürfen“, so Andreas Gruber von Ryanair heute Morgen am Flughafen Klagenfurt.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, sagte: „Wir freuen uns, dass Ryanair spannende Destinationen direkt ab dem Flughafen Klagenfurt anbietet. Neben den zehn wöchentlichen Verbindungen von und zu den Stranddestinationen Palma de Mallorca und Alicante, gibt es auch das allseits beliebte Städtereiseziel London mit vier wöchentlichen Flügen in beide Richtungen. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ryanair zu verstärken und sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft noch mehr interessante Destinationen direkt ab dem Flughafen Klagenfurt angeboten werden." (red)