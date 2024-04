TUI Cruises: Taufe der Mein Schiff 7 im Juni 2024

Wie TUI Cruises heute verkündete, wird die Mein Schiff 7 am 21. Juni 2024 zur 2-tägigen Taufreise startet: So geht es von der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zu einer Panoramafahrt durch die Dänische Südsee. Daran anschießend wird die Mein Schiff 7 wieder im Abfahrtshafen festmachen und der Kieler Woche an ihrem zweiten Tag einen Besuch abstatten. Gäste dürfen sich neben der Erkundung des Schiff auch über ein besonderes Taufprogramm mit kulinarischen und künstlerischen Überraschungen freuen.

Umweltoffizierin wird Taufpatin

Auch die Taufpatin der Mein Schiff 7 steht nun fest: Fenia Kalachani, seit 2022 Umweltoffizierin an Bord der Mein Schiff Flotte, verantwortet gemeinsam mit ihren Umweltoffiziers-KollegInnen die Umsetzung und Einhaltung aller relevanten Umweltbestimmungen an Bord der Mein Schiff Flotte.

„Ich freue mich als Umweltoffizierin meinen Beitrag dazu leisten zu können, dass unsere Gäste erleben, wie ernst wir den Umweltschutz und den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen an Bord nehmen. Dass ich jetzt - stellvertretend für die ganze Mein Schiff Crew - Taufpatin für die Mein Schiff 7 bin, ist für mich eine besonders große Ehre“, so Kalachani.

Fokus auf emissionsarmen Schiffsbetrieb

Der Neubau wird anfangs ausschließlich mit emissionsärmerem Marinediesel (Schwefelgehalt max. 0,1%) betrieben und ist mit Katalysatoren (Stickoxidminderung: rd. 75%) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Darüber hinaus wurde die Mein Schiff 7 so gebaut, dass sie auch mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann, was den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral machen soll. Die Entscheidung, die Mein Schiff 7 für einen Methanolantrieb vorzubereiten, sei eine wichtige Investition in die Zukunft und auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt, so TUI Cruises in ihrer Aussendung.

Um eine noch effizientere und kreislauffähigere Abfallverarbeitung an Bord zu erreichen, wird die Mein Schiff 7 auch mit dem innovativen System Hydro-Treat ausgestattet, welches die organischen Abfälle durch thermische Behandlung karbonisiert und die entstehende Pflanzenkohle für die weitere Nutzung an Land nutzbar machen kann.

Taufreise Preisbeispiel: Die 2-tägige Taufreise der Mein Schiff 7 ab/bis Kiel vom 21. bis 23. Juni 2024 ist in Kürze ab 699 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif, und ab 899 EUR in einer Einzelkabine Außen im PRO-Tarif buchbar.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com (red)