Schweiz: Sommer-Highlights

Der Weg dorthin führe über das dreistufige Swisstainable-Programm, an dem bisher mehr als 2.500 Unternehmen teilnehmen, erklärt Urs Weber, Schweiz Tourismus Market Manager Österreich. Schweiz Tourismus hat die höchste Stufe, Level 3, erreicht und daher im Dezember 2023 die Zertifizierung durch die internationale Organisation TourCert erhalten. Neben diesem langfristigen Projekt liegt der Fokus auch auf einer Fülle von Neuheiten für die kommende Sommersaison.

• Dazu zählt u.a. eine Reise zu den „30 wundersamen Orten der Schweiz“, die ein „Verliebt in schöne Orte“-Erlebnis verspricht: Einzigartige Landschaften, architektonische Meisterwerke und faszinierende Geschichten werden für die Reisenden in jedem Kanton erlebbar.

• Am 14. Mai werden die „Grape Escapes“ offiziell gelauncht. Dabei haben Gäste die Möglichkeit, in allen sechs Weinregionen des Landes in außergewöhnlichen Unterkünften zu übernachten. Zur Auswahl stehen rund 60 Locations in den Reben oder mit Blick darauf, vom schicken Boutique-Hotel bis zum einfachen Räbhüsli.

• In Bern, der zweitgrünsten Hauptstadt Europas, ticken die Uhren langsamer als anderswo. Diese Entspanntheit überträgt sich auch auf Gäste, die an einer der zehn E-Bike-Touren teilnehmen. Nur neun Minuten vom Stadtzentrum entfernt, inmitten des Bremgartenwalds, startet die thematische E-Bike-Route Grünes Band Bern. Die Touren mit bester Sicht auf die Berner Alpen führen zu den Schlössern in Laupen und Burgdorf, durch den voralpinen Naturpark Gantrisch oder durch die idyllischen Hügel des Emmentals. Neu ist auch ein Angebot von Schweiz-Partner Eurotrek, einer Tochter des österreichischen Veranstalters Eurofun, für einen viertägigen Urlaub mit drei Übernachtungen inkl. Frühstück, täglichem Gepäcktransport und optionaler E-Bike-Miete.

• Zum 125-Jahr-Jubiläum der Standseilbahn auf den Berner Hausberg Gurten werden ab Mai 2024 neue Panoramawagen eingesetzt. Die Talstation ist komplett barrierefrei und der Betrieb vollautomatisiert

• In Genf feiert das CERN seinen 70. Geburtstag und die Eröffnung eines neue Besucherzentrums, das von Stararchitekt Renzo Piano entworfen wurde. Wer mehr auf hedonistisches Erleben aus ist, ist mit einer Fahrt mit dem Tuk Tuk durch die Genfer Weinberge gut beraten. Die 90minütige Tour führt von der Genfer Altstadt in das malerische Städtchen Carouge oder entlang der Ufer des Genfersees. Auch eine dreistündige Tour samt Weinverkostung steht zur Auswahl.

• Das mittelalterliche Städtchen St. Ursanne im Jura, an der Ufer der Doubs, wurde im Oktober 2023 von der Welttourismusorganisation UNWTO zum „Best Village“ gekürt.

• In Basel führt eine App auf der ARTour durch die Stadt. Dabei gilt es, zehn Augmented Reality-Kunstwerke zu entdecken.

• Im Münchensteiner Viertel wurde ein altes Lagerhaus revitalisiert und zum Kunsthaus Baselland umgewandelt. Die Eröffnungsausstellung Rewilding findet von 13. April bis 18. August statt.

• In der Fondation Beyeler in Basel wird erstmals in der 25jährigen Geschichte der umliegende Park zum Schauplatz einer experimentellen Präsentation zeitgenössischer Kunst. Die Ausstellung ist als „lebendiger Organismus“ konzipiert, der sich verändert und transformiert.

• Die Food Zürich findet erstmals im Sommer statt, von 6. bis 16. Juni. Das drittgrößte Food Festival Europas, steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und der „Kulinarischen Zukunft“.

• Nur alle zwölf Jahr über die Bühne geht das Eidgenössische Trachtenfest, diesmal von 28. bis 30. Juni.

• In der Musikstadt Luzern lockt von 9. bis 12. Mai das Piano Festival. Lucerne Live von 18. bis 27. Juli sowie das Lucerne Festival von 13. August bis 15. September sind weitere Anziehungspunkte für internationale MusikliebhaberInnen.

• Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees hat ihr ältestes Motorschiff elektrifiziert. Die erste fahrplanmäßige Fahrt der eMS Rütli legt am 25. Mai ab.

• Ein Sommer-Highlight am Pilatus, dem Hausberg von Luzern, ist das „Pilauts z’Nacht“ auf 2.131 Metern samt eindrucksvollem Sonnenuntergang. Oder eine Übernachtung in den Tree Tents.

Swiss Travel Pass

SWISS und Austrian fliegen täglich mehrmals ab Wien nach Zürich bzw. Genf und Basel. Mit AUA geht es viermal pro Woche ab Graz nach Zürich. Darüber hinaus verkehrt die ÖBB sieben Mal täglich im Zwei-Stunden-Takt mit Tag- und Nachtzügen. Vor Ort bewegt man sich am besten mit dem Swiss Travel Pass fort, in dem Bahn, Bus, Schiff und Eintritt in rund 500 Museen in einer Karte inkludiert sind. Auf Bergausflüge gibt es 50% Ermäßigung. Praktisch ist ein Gepäcktransport ab Flughafen im Ausland zum Bahnhof mit Auslieferung am nächsten oder als Express-Service am selben Tag. Auch die Auslieferung ins Hotel oder der Transport innerhalb der Schweiz sind buchbar. (red.)