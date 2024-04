TUI Care Foundation: Nachhaltigere Landwirtschaft auf Kreta & Rhodos

TUI Field to Fork Greece ist eine Initiative in Zusammenarbeit mit Futouris und der Sustainable Food Destination Organisation (SFDO). Im Fokus des Projekts steht zum einen die Umstellung auf eine nachhaltigere Landwirtschaft - zum anderen den Tourismussektor - insbesondere Hotels und Erlebnisanbieter - mit den Lebensmittelproduzenten systematisch zu verbinden. 300 LandwirtInnen auf Kreta und 200 auf Rhodos sollen davon profitieren.

Initiative mit weitreichenden Auswirkungen

Die Initiative wurde mit einem Workshop ins Leben gerufen, an dem über 200 Teilnehmende aus den Ministerien für Landwirtschaft und Tourismus, der lokalen Regierung, dem Gastgewerbe sowie lokale Lebensmittelproduzierende und LandwirtInnen teilgenommen haben. Diskutiert wurden Themen wie Bodengesundheit, Kreislaufsysteme für Lebensmittel, Zertifizierung und die besondere Rolle von Hotelanlagen.

Alexander Panczuk, Executive Director der TUI Care Foundation erklärt die Bedeutung der neuen Initiative wie folgt: „Das TUI Field to Fork Greece Projekt hat enormes Potenzial, um einen Wandel in der Landwirtschaft auf Kreta und Rhodos zu bewirken. Wir unterstützen lokale Landwirte bei der Umstellung auf regenerative Praktiken, fördern mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion und schaffen einen Multiplikatoreffekt für die gesamte Region. Diese Initiative hat weitreichende Auswirkungen - nicht nur für die lokalen Gemeinden, sondern auch für den Tourismussektor insgesamt. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer resilienten und nachhaltigen Zukunft für diese wunderschönen Inseln".

TUI Field to Fork Programm

Auf Rhodos wird das TUI Field to Fork Programm im Rahmen des Rhodes Co-Lab Sustainable Destination umgesetzt, einer Kooperation der TUI Group, der TUI Care Foundation und der Regierung der Südägäis. Die Partner entwickeln Rhodos zu einem internationalen Leuchtturm für die nachhaltige Entwicklung von Urlaubszielen.

TUI Field to Fork Greece ist Teil des internationalen TUI Field to Fork Programms. Es fördert die nachhaltige Lebensmittelproduktion und stellt Verbindungen zum Tourismussektor her, um bessere Einkommensmöglichkeiten in ländlichen Gemeinden zu schaffen. So ist das Programm auch in Urlaubszielen wie den Kapverden und Lanzarote aktiv.