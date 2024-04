Oceania Cruises: Neue Tropen- und Exoten-Kollektion 2025/26

„Unsere neue Tropen- und Exoten-Kollektion ist eine unserer bisher aufregendsten, mit einer Mischung aus ikonischen Städten, abgelegenen Inseln und versteckten Schätzen, die es zum ersten Mal zu entdecken gilt“, kommentiert Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises die neue Vielfalt an Routen für 2025/26. „Die Reisen ermöglichen Gästen eine Region wochen- oder monatelang am Stück zu erkunden, und durch mehrere Übernachtaufenthalte genießen sie einzigartig kuratierte Erlebnisse an Land in exotischen und tropischen Regionen.“

Highlights der Tropen- und Exoten-Kollektion

Asien Odysseen: Für Entdeckungen Asiens einzigartiger Traditionen und Landschaften bietet die Marke eine besonders breitere Palette an Kreuzfahrten an. So konzentrieren sich die Routen der Regatta auf Japan und Südostasien, mit Abfahrten von 12 bis 16 Tagen und mehreren Übernachtungen. Die Riviera bietet fünf weitere Reisen in diesen Regionen an. Das exotische Programm der Sirena mit 10- bis 24-tägigen Kreuzfahrten erkundet ebenfalls die vielfältigen Regionen, mit Abstechern nach Indien und China. Außerdem fährt sie eine 25-tägige Afrika-Reise zur Saisoneröffnung und zwei Fahrten in den Südpazifik zum Saisonabschluss.

Oceania Entdeckungen: Die spektakuläre Topografie, die abgelegenen Inseln und die Schönheit Australiens, Neuseelands und des Südpazifiks werden auf den 14- bis 22-tägigen Kreuzfahrten der Riviera in der Region Ozeanien erkundet. Den Abschluss bildet eine abenteuerliche Überfahrt über das Beringmeer nach Alaska.

Abenteuer in Afrika: Die Nautica ermöglicht Entdeckern auf ihren fünf Abfahrten zwischen 11 und 30 Tagen die unverwechselbare Kultur und Natur des Kontinents zu erleben.

Panamakanal und karibisches Inselflair: Kristallklare Wasser, Inselkultur und der ikonische Panamakanal: das bietet die Insignia, mit Tampa als neuem bequemen Ein- und Ausschiffungshafen. Die Allura, das neueste Schiff der Reederei, das im Sommer 2025 in Dienst gestellt wird, bietet insgesamt neun Karibik-Abfahrten zwischen sieben und 14 Tagen.

Erkundungen in Südamerika: Die Marina entführt Abenteurer zu dramatischen Landschaften, dem vielfältigen Erbe und der natürlichen Schönheit des Kontinents auf sechs Kreuzfahrten. Die Routen zwischen 10 und 24 Tagen bereisen unter anderem Patagonien, Brasilien und die Amazonas.

Vista’s erste Weltreise: Die Vista starte im Jahr 2026 zu einer "epischen Reise", bei der sie fast sechs Wochen lang Südamerika erkundet, bevor sie die schönsten Orte Australiens, des Südpazifiks und Südostasiens ansteuert und anschließend einen Monat in Europa verbringen wird.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)