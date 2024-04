Das kann Sommer in Tirol

Next Slide

Bis Mitte der 1990er Jahr hatte der Tourismus im Sommer mehr Bedeutung als im Winter. Mit ständig steigenden Temperaturen in der heißen Jahreszeit könnte sich das aktuelle Verhältnis wieder ändern.

Das bislang beste Ergebnis im Sommer verzeichnete Tirol 1991 mit mehr als 23 Mio. Nächtigungen. Danach gewann der Winter zunehmend an Bedeutung. 2018/19, im letzten vollständigen Tourismusjahr vor der Corona-Pandemie, wurde in der kalten Jahreszeit mit 27,5 Mio. Nächtigungen ein neuer Rekord erzielt, gegenüber 22,2 Mio. im Sommer. Das entspricht einem Verhältnis von 55% zu 45%. Die dramatische Klimaerwärmung der vergangenen Jahre könnte die Relation in nächster Zeit wieder ändern.

Im Tourismusjahr 2022/23 (1. November 2022 bis 31. Oktober 2023) stieg der Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Tourismusjahr 2021/22 stark an auf 48,5 Mio. Nächtigungen. Das entspricht einem Zuwachs von 11,8%. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass 2021/22 noch durch die Pandemie eingeschränkt war.

Top 5 im Sommer

Mit unvergesslichen Erlebnissen am Berg oder im Tal, bei Tag oder bei Nacht lockt Tirol Urlaubende in den Sommermonaten. Dazu hat die Tirol Werbung fünf besondere Bergmomente definiert: