MSC Cruises: Zwei Meilensteine beim Bau der World Class-Schiffe

Mit dem ersten Stahlschnitt haben die Arbeiten am dritten Schiff der World-Class, das 2026 ausgeliefert werden soll, offiziell begonnen. Traditionell hat MSC Cruises dabei auch den Namen des neuen Schiffes bekannt gegeben: MSC World Asia.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises, sagte dazu: „Wir gestalten das Urlaubserlebnis der Zukunft und die MSC World Asia setzt diese Tradition fort. Mit dem Stahlschnitt bestätigen wir, dass sie noch fortschrittlichere Funktionen in Bezug auf zukunftssichere Schiffstechnologien sowie ein neues Gästeerlebnis bieten wird.“

Auch Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique freute sich über den Baustart und sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Bau der MSC World Asia zu beginnen. Das dritte Schiff der World-Class-Serie wird mit modernsten Technologien ausgestattet sein, die es zu einem der saubersten und energieeffizientesten Schiffe der Welt machen. Das Schiff verkörpert die langfristige Partnerschaft und das Engagement von MSC Cruises und Chantiers de l'Atlantique für die Umwelt.“

Aufschwimmen der MSC World America

In der Zwischenzeit bestritt das Schwesterschiff MSC World America einen weiteren wichtigen Meilenstein: das Float-Out, das am 7. April in der Werft in Saint-Nazaire in Frankreich stattfand. Damit tritt das neue Flaggschiff in seine letzte Bauphase ein. Denn bereits in einem Jahr - genauer am 9. April 2025 - soll das Schiff im neuen und hochmodernen Terminal von MSC Cruises in PortMiami offiziell getauft werden. Nach der Taufe folgt die Überfahrt zur Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Umweltfreundlich unterwegs

Die MSC World Europa und die MSC World America gehören gemäß dem Energy Efficiency Design Index (EEDI) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) derzeit zu den Schiffen mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß. Die MSC World Asia soll mit einem noch weiter reduzierten CO2-Fußabdruck eine Weiterentwicklung dieser Schiffsklasse sein. (red)