Robinson: Sport- und Familienurlaub auf Kreta

Im Frühjahr lädt die Insel zu Bike-Touren, Wanderungen und Besichtigungen historischer Sehenswürdigkeiten bei angenehmen Temperaturen ein. Im Sommer bietet die Insel mit ihren beeindruckenden Naturlandschaften abkühlenden Badespaß für Groß und Klein. 35 wöchentliche Flugverbindungen nach Kreta in den Sommermonaten bieten TUI Gästen bei ihrer Urlaubsplanung große Flexibilität.

Sportangebot für Aktive und Erholungssuchende

Der Robinson Ierapetra liegt an einer Steilküste im Süden Kretas direkt an einem zwei Kilometer langen Kiesstrand. Die Sportarena des Clubs verfügt über sechs Tennis- und zwei Padelplätzen, ein Fußballfeld sowie einen Beachvolleyballbereich. Neu in diesem Sommer ist ein 25 Meter langer Sportpool in Strandnähe. Zusätzlich werden auf zwei WellFit Aktiv-Ebenen Fitnesskurse und Sporteinheiten für Körper und Geist angeboten. Der Spa-Bereich sorgt mit drei Panoramasaunen mit Meerblick und vielfältigen Spa-Anwendungen für besondere Erholungsmomente. Mit dem neuen Konzept BalAyur (Bal = Balance, Ayur = Leben) können Gäste Fokus auf eine Ausgewogenheit in den Bereichen WellFit-Aktiv, WellFit-Spa und Food & Beverage legen.

Inkludierte Events

Im Preis inklusive sind viele Robinson-Events, die von Indoor Cycling über Dance & Balance bis hin zu weiteren unterschiedlichen Fitness- und Wellbeing-Angeboten mit mehreren Eventkursen pro Tag reichen. Event-Tipp: Vom 14. bis 21. Juni findet im Robinson Ierapetra die „Running Week“ mit Berglauf-Weltmeisterin Kerstin Esterlechner statt. Bei diesem Event können Gäste täglich bis zu zwei Laufangebote für jede Leistungsgruppe nutzen und sich Anregungen zur Trainingsgestaltung, zur Ernährung beim, vor und nach dem Laufen sowie Tipps zur Fehlervermeidung beim Laufen holen.

Unterhaltung und Spaß für Familien

Der Roby Club bietet für Gäste von drei bis 17 Jahre Spaß, Betreuung und Unterhaltung. Zwischen 10 und 21 Uhr findet an sechs Tagen pro Woche stundenweise ein abwechslungsreiches Programm für Kinder statt. Mit den R.O.B.Y.-Angeboten für Kids ab sieben Jahren ist für Unterhaltung im Bereich Sport, Kreativität und Spiel gesorgt. Für Jugendliche ab 13 Jahren stehen mit den Jugend Robins Party, Games und Fun im Vordergrund. Geboten werden Kreativworkshops, Jugendshows sowie Disco-Specials und Adventure-Ausflüge. Ab Eröffnung stehen drei beheizte Pools - der Babypool, der Fun Pool und der Familienpool - sowie die Sharky-Schwimmschule mit Schwimmkursen für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung.

Erweitertes Flugprogramm für Kreta

Kreta ist auch dieses Jahr die beliebteste griechische Insel der TUI-Gäste. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Veranstalter das Flugprogramm aufgestockt. Bis zu 35 Flugverbindungen pro Woche bietet TUI in der heurigen Sommersaison nach Kreta an. In den Sommermonaten Juli und August bringt ein neuer Vollcharter-Flug mit Austrian Airlines zusätzlich 1.800 TUI Gäste ab Wien nach Heraklion. (red)