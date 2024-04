Dertour Austria Campus Live in Mauritius

Begleitet von Petra Seigmann, Key Account Ost Dertour Austria und Kerstin Sänger, Director Marketing Mauritius Tourism, reiste die Gruppe bequem per Direktflug ab Wien an; übernachtet wurde im LUX Belle Mare und im C Mauritius Hotel. Neben Besichtigungen weiterer Vertragshotels, statteten die Reisebüroagents dem historischen Schloss Chateau de Labourdonnais sowie dem modernen, interaktiven Museum L’Aventure du Sucre einen Besuch ab und verkosteten den berühmten mauritischen Rum von Chamarel.

Spannende Ausflüge, begeisterte TeilnehmerInnen

Auch die beeindruckende Insel Ile aux cerfs, welche mit weißen Stränden und türkisblauem Wasser besticht, sowie ein Ausflug zum spektakulären Naturphänomen der „Siebenfarbigen Erde“ durfte natürlich nicht fehlen. „Danke, dass ich Teil dieser tollen Gruppe sein durfte – mit dieser Tour kann ich Mauritius noch besser verkaufen und vor allem eine Menge Tipps weitergeben!“, freut sich Julia Karu, Kuoni Reisen Wien. Ebenso mit dabei waren Michaela Wolfram, OEAMTC Reisen Wien; Bettina Hagler, Reisewelt Mauthausen; Jessica Zirbs, Restplatzbörse Wien; Patricia Wukitsch, Komet Reisen Pinkafeld; Andreas Aichinger, Ruefa Schwechat; Manfred Almer, Sabtours Steyr und Manfred Windhager, Reisewelt Mattighofen. (red)