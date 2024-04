Save the date: DER Regional Termine im Mai

Um ReisebüromitarbeiterInnen fit für die Sommersaison zu machen lädt Dertour sie schon bald zu neuen Schulungen in drei österreichischen Städten ein. Mit von der Partie sind Repräsentanten des Fremdenverkehrsamts Irland, der kretischen Phaea Resorts, des Fremdenverkehrsamts Mauritius, der Beachcomber Hotels & Resorts sowie des Flughafens Salzburg (in Wels). Die Termine stehen bereits fest - die Einladung folgt in den nächsten Tagen.

Termine im Überblick:

14.05. Velden, Hotel Parks

15.05. Wels, Restaurant Naschmarkt (Hotel Ploberger)

16.05. St. Pölten, Restaurant KlangSpiel

(Red)