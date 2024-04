TUI Care Foundation & Mentor Arabia fördern Frauen in Tunesien

In den letzten Jahren wurden von Tunesien bereits einige wichtige Maßnahmen umgesetzt, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. So wurde beispielsweise die Verfassung geändert und die Gesetzgebung reformiert. Trotz der Bemühungen spiegelt sich die Zielsetzung am Arbeitsmarkt noch nicht ausreichend wider: Frauen stellen nur ein Viertel der Arbeitnehmenden und sind doppelt so häufig arbeitslos wie Männer.

Futureshapers Programm in Tunesien

Hier setzen nun die Initiative der TUI Care Foundation & Mentor Arabia an um junge Frauen in Tunesien gezielt zu fördern. So werden im Rahmen des Projekts 60 Peer-Mentorinnen geschult, die mehr als 500 junge Tunesierinnen im Alter von 18 bis 28 Jahren erreichen sollen. Die Ziele des umfassenden Mentoring-Programms lauten: Übergänge ins Berufsleben erleichtern, die akademische Ausbildung verbessern und fundierte Karriereentscheidungen treffen. Gleichzeitig werden notwendige Fähigkeiten und Arbeitserfahrungen vermittelt, um Erfolge im Beruf zu erzielen und Karriere zu machen. Das Programm unterstützt die jungen Frauen auch bei erforderlichen Soft Skills.

"Die gemeinsame Initiative von Mentor Arabia und der TUI Care Foundation ist eine einzigartige Gelegenheit, Frauen in ganz Tunesien zu fördern und ihnen das nötige Rüstzeug zu geben, um erfolgreiche Unternehmerinnen zu werden. Eine neue Generation von talentierten Unternehmerinnen wird dazu beitragen, neuen Aufschwung für Tunesien anzustoßen", so Alexander Panczuk, Executive Director der TUI Care Foundation.

TUI Futureshapers Tunisia ist Teil des internationalen TUI Futureshapers Programms, das junge Menschen in Tourismusdestinationen wie Portugal, Marokko, Senegal, Kap Verde und Tansania befähigt, soziale Herausforderungen in unternehmerische Chancen zu verwandeln.

Gründerinnenwettbewerb zum Abschluss

Zusätzlich zum Peer-to-Peer-Mentoring erhalten die Teilnehmerinnen Zugang zu einer Reihe von Webinaren, die von etablierten Unternehmerinnen geleitet werden. Themen sind beispielsweise die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Marketingstrategien, Ideenpräsentationen und Innovationen im Tourismus.

Abschluss des Programms ist dann ein Gründerinnenwettbewerb. Die Teilnehmerinnen erhalten die Möglichkeit, ihre unternehmerischen Ideen und Projekte vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren. Die Gewinnerinnen erhalten Startkapital, intensives Mentoring und individuelle Unterstützung, um ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Auf diese Weise sollen sechs neue, von Frauen geführte Sozialunternehmen in Tunesien gegründet und unterstützt werden.

Weitere Infos unter: www.tuicarefoundation.com (red)