Korean Air: Neue Uniformen aus umweltzertifizierten Stoffen

Wie Korean Air mitteilte, stand Sicherheit und Funktionalität bei der Entwicklung der neuen Uniformen im Vordergrund. So würden spezielle Stoffe beispielweise das Risiko von Stromunfällen verringern. Darüber hinaus ermögliche das neue Design das Einsetzen von Knieschonern, die bei Bedarf zusätzlichen Schutz bieten. Die Sommeruniformen sind mit Mesh-Einsätzen in den Kniekehlen ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu erhöhen; reflektierende Streifen verbessern die Sichtbarkeit in dunkler Umgebung. Ferner wurden funktionale Elemente wie Taschen für verschiedene Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt. Die Uniformen, die von T-Shirts, Westen, Windjacken bis hin zu schweren Arbeitsjacken reichen, wurden unter Berücksichtigung der verschiedenen Aufgaben und Jahreszeiten entwickelt, sodass die MitarbeiterInnen die für sie ideale Kleidung wählen können.

Nachhaltige Materialien

Im Einklang mit den Nachhaltigkeitsbestrebungen von Korean Air sind die Materialien umweltzertifiziert. Die Winterjacke besteht aus Sympatex, das für seine wärmeisolierenden, wasser- und winddichten Eigenschaften bekannt ist. Das Material ist sowohl nach Bluesign- als auch nach OEKO-TEX-Standard 100 zertifiziert, zwei der führenden europäischen Umweltzertifikate für Textilien. Der umweltfreundliche Stoff kann recycelt oder auf natürliche Weise abgebaut werden, ohne dass giftige Substanzen in den Boden gelangen.

Die Entwicklung der neuen Uniformen folgte der erfolgreichen Einführung neuer Sicherheitsschuhe für das Personal an den Flughäfen, Hangars und Frachtterminals im Mai 2023. (red)