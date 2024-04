Die Weltreise 2027 führt Gäste der Seven Seas Splendor von Miami, Florida, nach New York und erstreckt sich über 140 Nächte. Dabei werden 71 Häfen in der Karibik, auf den pazifischen Inseln, in Australien und Neuseeland, Asien, Afrika und Europa angelaufen. Die Gäste werden so insgesamt 35.668 Seemeilen über drei Ozeane zurücklegen und dabei 40 Länder auf sechs Kontinenten erkunden. Dazu gehören über 480 inkludierte Landausflüge, 14 Hafen-Übernachtungen und der Besuch einiger UNESCO Welterbe Stätten.

„Wir haben ein anhaltendes Interesse und eine große Nachfrage nach längeren Reisen festgestellt und freuen uns daher sehr, dass wir unsere World Cruise 2027 an Bord der Seven Seas Splendor verkünden können, um noch mehr Luxusreisenden die Möglichkeit zu geben, dieses einmalige Erlebnis zu genießen", sagte Andrea DeMarco, Präsidentin von Regent Seven Seas Cruises. „Dies wird das erste Mal sein, dass eine Weltreise an Bord eines unserer Schiffe der Explorer-Klasse, der Seven Seas Splendor, stattfindet, die 2020 vom Stapel lief und den höchsten Standard an Luxus bietet. Dazu gehört unter anderem die einzigartige 413m2 große Regent Suite."

Preise & Reservierung

Die Preise für die 140-Nächte-Reise beginnen bei 83.149 EUR pro Gast für eine luxuriöse Veranda Suite und reichen bis zu 776.209 EUR pro Gast für die opulente Regent Suite. Reisende, die eine etwas kürzere Reise bevorzugen, können eine 126-Nächte-Reise von Miami, Florida, nach Rom (Civitavecchia), Italien, zu Preisen von 75.739 EUR pro Gast bis zu 697.093 EUR pro Gast buchen.

Reservierungen der 2027 World Cruise sind ab 10. April 2024 möglich, Vorab-Registrierungen unter RSSC.com/2027-World-Cruise sind bereits seit 27. März 2024 möglich.

The World of Splendor

Die Seven Seas Splendor, das Schwesterschiff der Seven Seas Explorer und Seven Seas Grandeur, bietet Platz für 746 Gäste. Dabei überzeugt das Schiff mit einem der höchsten Platz-Gast-Verhältnisse in der Branche sowie dank der 548 Crew-Mitglieder zudem mit einem besonders hohen Maß an persönlichem Service.

Gäste stehen insgesamt 15 luxuriösen Suiten-Kategorien zur Verfügung. Die exklusiv eingerichteten Unterkünfte reichen dabei von der 28,5m2 großen Veranda-Suite hin bis zur präsidialen 413m2 großen Regent Suite. Darüber hinaus stehen Gästen an Bord unter anderem neun kulinarische Erlebnisbereiche, darunter fünf Spezialitätenrestaurants sowie ein 24 Stunden-Room Service, zur Verfügung. Im Serene Spa & WellnessTM wiederum können Gäste exklusive und individuelle Behandlungen und Treatments buchen, bei denen Techniken aus aller Welt zum Einsatz kommen.

Weiters gehören ein Bordguthaben von 750 USD und ein Wäscheservice - einschließlich Trockenreinigung und Bügelservice zu den inkludierten Leistungen. Weitere Annehmlichkeiten sind ausgewählte kostenfreie Telefonzeiten pro Suite, medizinische Beratung an Bord sowie ein Erinnerungsgeschenk.

Weitere Informationen zur Weltreise unter: www.rssc.com (red)