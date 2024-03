Frühling in Tennessee

In Memphis performen von 3. bis 5. Mai während des neuen RiverBeat Music Festivals am Mississippi-Flussufer des Tom Lee Parks die Headliner The Fugees, Jelly Roll, Odesza und 50 weitere Acts verschiedener Genres. Das Southern Skies Music & Whiskey Festival kehrt am 11. Mai in den World's Fair Park in Knoxville zurück. Während die Besucher den Bands lauschen, genießen sie den berühmten Tennessee Whiskey, Craft Beer, Wein- und Cocktailspezialitäten sowie Köstlichkeiten der zahlreichen Foodtrucks.

Neue Attraktionen und Touren

In Pigeon Forge eröffnet im Mai die neue Dolly Parton Experience: Interaktive Elemente und Ausstellungen geben Dolly-Fans das Gefühl, ihr Idol auf ihrer Reise von Locust Ridge zu den Bühnen der Welt zu begleiten. Eine aufregende Fahrt mit dem neuen Hellbender Smoky Mountain Coaster wartet mit rasanten Kurven, schwindelerregenden Stürzen und beeindruckenden Aussichten im Anakeesta Themenpark in Gatlinburg auf Adrenalinfans. In jedem der insgesamt 57 State Parks Tennessees finden im Frühling unterhaltende Festivals statt und bei geführten Kajaktouren, nächtlichen Mondwanderungen oder der Vogelbeobachtung erleben Besucher die beeindruckende Flora und Fauna des Südstaats hautnah.

Hoteleröffnungen und Neues aus der Gastro

Das ultramoderne Aloft Hotel by Marriott eröffnet in Kürze in Downtown Memphis und bietet seinen Gästen technologische Annehmlichkeiten wie Roboter-Pagen oder mobile Zimmerschlüssel. In Nashville finden Ruhesuchende mit dem neuen Boutique-Hotel Drift einen urbanen Rückzugsort mit 87 Zimmern, vor Ort gefertigten Kunstwerken und einer Outdoor-Bar samt Feuerstellen und Cabanas. Angel- und Wandererlebnisse warten im modernen Baumhaus-Resort Terralodge auf AbenteurerInnen. Die außergewöhnliche Unterkunft – jedes der ruhig gelegenen Baumhäuser bietet eine Feuerstelle und einen Whirlpool – befindet sich in Monteagle, rund eineinhalb Autofahrtstunden von Nashville entfernt. In die Natur eintauchen, heißt es auch im Hotel Mallard in Copperhill inmitten der Blue Ridge Mountains. Ideal für einen Familienurlaub geeignet, bietet das Boutique-Hotel eine beeindruckende Aussicht auf die umliegenden Berge, wo abwechslungsreiche Outdoor-Aktivitäten möglich sind. In der Gastroszene Nashvilles gibt es mit der neuen AVA Rooftop Bar eine coole, neue Location, in der Gäste beim Blick über die Stadt Cocktails, Wein sowie mediterran inspirierte kleine Gerichte genießen und den von lokalen DJs aufgelegten Beat fühlen. (red)