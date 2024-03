FTI: Beachflair & Wüstenträume in Dubai

Der Jumeirah Beach hat eine Strandpromenade zum Flanieren, der Kite Beach bietet einen tollen Blick auf das Burj Al Arab. Wer Ruhe und Entspannung sucht, findet in der Strandregion auch ausgezeichnete Spas und luxuriöse Wüstenresorts.

Die grandiose Aussicht vom Burj Khalifa und eine Marina, die einem mit gigantischen Bauten und Yachten die Sprache verschlägt – so bietet die Destination immer wieder tolle Kulissen. FTI hat in Dubai – wie auch in den anderen Emiraten – eine breite Auswahl an (Luxus-)Hotels, Citytouren, Wüstensafaris und Events verfügbar.