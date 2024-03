Haferkater eröffnet am Flughafen Wien

Angeboten wird im neuen Store das beliebte Sortiment an gesundem Porridge, Haferreisbowls, Broten, Spezialitätenkaffee und mehr. Zu finden ist Haferkater in der Abflughalle des Terminal 1 im öffentlichen Bereich mit täglichen Öffnungszeiten von 4:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Im Rahmen eines Fototermins wurde der neue Shop heute offiziell von Leandro Burguete, CEO von Haferkater, Ursula Fürnhammer, CEO von Lagardère Travel Retail Austria und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG eröffnet.

Gesunde Snacks – auch to go

Reisende haben die Möglichkeit, das Haferkater-Lieblingsgericht in der gemütlichen Café-Atmosphäre vor Ort zu genießen oder mitzunehmen. Angeboten werden rein vegetarische oder vegane Speisen wie etwa die Porridge-Kreationen „Powerkater“ mit Datteln, Leinsamen und Apfel, „Waldbeerkater“ mit Kompott und Schokodrops oder proteingefüllter „Proteinkater“. Auf Nachhaltigkeit wird großer Wert gelegt: Haferkater verwendet ausschließlich kompostierbare Verpackungen und fördert Mehrweg und der Großteil des Sortiments sind Bioprodukte. Der Shop ist täglich von 4:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet und im öffentlichen Bereich des Terminal 1 für alle zugänglich. Betrieben wird die Gastronomieeinrichtung von Lagardère Travel Retail Austria.

Haferkater: Drei Köpfe, eine Vision

Nach dem Motto „Haferkater krempelt den Frühstücksmarkt um“ setzten drei Founder in Berlin alles auf Porridge. Aus einem ehemaligen Döner-Stand schufen die drei Jugendfreunde Leandro Burguete, Anna Schubert und Levin Siert das erste Haferkater-Café – eine Erfolgstory, die bis heute anhält. Schon ein Jahr nach Unternehmensstart gewannen die drei mit ihrem neuen Konzept den Gastro-Gründerpreis. Mittlerweile ist Haferkater mit 24 Stores in 17 Städten in Deutschland und jetzt auch am Flughafen Wien vertreten. Die Marke Haferkater hat sich komplett dem Hafer verschrieben. Speziell für Reisende bietet das „Porridge-To-Go“-Konzept eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Snacks. (red)