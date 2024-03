TUI: Mehr Kreta-Flüge im Sommer

Bis zu 35 Flugverbindungen pro Woche bietet TUI Österreich in der heurigen Sommersaison nach Kreta an. In den Sommermonaten Juli und August bringt ein neuer Vollcharter-Flug mit Austrian Airlines zusätzlich 1.800 TUI-Gäste ab Wien auf die Ferieninsel. Neu im Programm sind zudem je zwei Flugverbindungen mit Wizz Air ab Wien nach Chania und ab Budapest nach Heraklion. Bis Ende April können sich Reisende noch besonders günstige Angebote sichern und im Sommer bereits ab 599 EUR pro Person für eine Woche nach Kreta reisen.

Flugprogramm im Detail

Kreta wird ab Wien im Sommer mehrmals täglich angeflogen. Allein samstags gehen ab Wien fünf Flüge nach Heraklion und zwei Flüge nach Chania. Ab 1. Juli startet jeden Montag der neue TUI Vollcharter-Flug mit Austrian Airlines nach Heraklion. Geflogen wird bis 2. September mit einem Airbus A320, der 180 Sitzplätze bietet. Außerdem gibt es ab 30. Juni zu den drei bestehenden Flugverbindungen mit Austrian Holidays nach Chania zwei zusätzliche Chania-Flüge mit Wizz Air. Ab den Bundesländerabflughäfen gehen mehrmals wöchentlich Flüge direkt nach Heraklion: fünfmal ab Linz, viermal ab Graz, dreimal ab Salzburg und zweimal ab Innsbruck.

Lieblingsinsel in Griechenland

Die Insel glänzt mit einer enormen Vielfalt und hat damit für jeden Geschmack und Urlaubstyp etwas zu bieten: Unbeschwerten Badespaß, beeindruckende Berge und Schluchten, vorzügliches Essen, atemberaubende Landschaften mit bis zu 4.000 Jahre alten Olivenbäumen, sowie antike Ruinen. So vielfältig die Insel ist, so vielfältig ist auch das Hotelangebot des Veranstalters. Das beliebteste Hotels im TUI-Portfolio sind das familienfreundliche 5-Sterne Nana Golden Beach bei Chersonissos, das vor allem die kleinen Gäste mit einem großen Wasserpark überzeugt. Platz zwei geht an den TUI Kids Club Grecotel Marine Palace & Aqua Park, der sich auf Familien spezialisiert hat. Ebenfalls in die Top 3 schafft es der Adults-only-Club TUI Magic Life Candia Maris in der Nähe von Heraklion. Der Club für Gäste ab 16 Jahren bietet ein umfangreiches Fitness- und Unterhaltungsprogramm inklusive großem Wellnessbereich mit Thalassobad und Hamam.