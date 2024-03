Hurtigruten: Frühbucher-Vorteil für die Saison 2025/26

Hurtigruten lockt für die Saison 2025/26 mit Frühbucher-Vorteil von bis zu 1.000 EUR Bordguthaben. Das Angebot umfasst dabei die klassische 12-tägige Postschiffreise Bergen-Kirkenes-Bergen, sowie die 15-tägige Seereise der Nordkap-Linie ab Hamburg und die Spitzbergen-Linie. Das Angebot gilt für Buchungen bis zum 30. Juni 2024.

Frühbucher-Aktion im Überblick:

Gültig für Neubuchungen für Reisen mit Reisebeginn ab April 2025. Ausgenommen Gruppenreisen.

Bis zu 1.000 EUR Bordguthaben pro Kabine bei Doppelbelegung und Buchung im SELECT-Tarif innerhalb der jeweiligen Buchungsfrist bzw. bis zu 500 EUR p.P. bei Einzelbelegung.

Das Angebot gilt für Buchungen bis zum 30. Juni 2024.

Details zu den Routen:

Begleitet werden alle Reisen durch ein ein hochqualifiziertes Expertenteam, das den Hurtigruten Gästen Einblicke in die Kultur und Natur Norwegens bietet. Zudem dürfen sich Reisende auf die „Norway’s Coastal Kitchen“ freuen, die den Geschmack der norwegischen Küste mit frischen und lokalen Zutaten auf die Tische der Restaurants an Bord der Postschiffe bringt.

Original-Postschiffroute: Bergen-Kirkenes-Bergen

Seit 1893 verbinden die Hurtigruten Postschiffe im zuverlässigen Liniendienst 34 Häfen zwischen Bergen im Süden und Kirkenes im Norden des Landes. Die klassische Postschiffroute ermöglicht es den Gästen über 100 Fjorde entlang der norwegischen Küste zu erleben. Auf See und bei zahlreichen Ausflugsangeboten an Land teilt das deutschsprachige Expertenteam sein Wissen rund um die norwegische Geschichte, Kultur und die besondere Bedeutung, die die Postschiffe seit jeher für die lokalen Gemeinden der Küste haben.

Nordkap-Linie ab Hamburg

Die 15-tägige Seereise von Hamburg zum Nordkap und wieder zurück über Bergen, Tromsø und die Lofoten bringt die Reisenden vorbei an weltberühmten Sehenswürdigkeiten. Mit Abfahrtsterminen zwischen Mai und September 2025 können Reisende das wärmere Klima im Süden ebenso wie die schneebedeckten Berge und das Nordlicht in der Arktis erleben. Die Route umfasst auch Häfen abseits der Postschiffroute in Südnorwegen, die Fahrt durch die beeindruckenden Landschaften des Hjørundfjord und die schönsten Städte entlang der Küste.

Historische Spitzbergen-Linie

Auf der Spitzbergen-Linie geht es entlang der historischen Route hoch bis ans den „Ende der Welt“ nach Longyearbyen auf Spitzbergen, der nördlichsten bewohnten Ortschaft der Erde. Die 15-tägige Reiseroute beginnt und endet in Bergen. Mit Abfahrtsterminen im Mai bis September 2025 kommen Reisende in den Genuss der Mitternachtssonne im hohen Norden. Zudem ermöglichen die langen Liegezeiten in den Häfen eine Vielzahl an optionalen Ausflügen wie beispielsweise Insel-Expeditionen in Norwegens ältester Fischergemeinde Træna oder Wanderungen durch die Natur der Lofoten.

Weitere Angebotsinformationen unter: www.hurtigruten.de (red)