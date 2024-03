Niederösterreich startet Rad-Kampagne mit Felix Neureuther

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt zum Start der neuen Kampagne: „Mit unserer neuen Radkampagne positionieren wir Niederösterreich als DIE Raddestination im Herzen Europas. Unser Ziel ist es, mit Felix Neureuther als Radbotschafter, das positive Image, das Niederösterreich als Raddestination bereits hat, weiter zu stärken. Vor allem in den Zielmärkten Deutschland sowie den angrenzenden Nachbarländern sollen die vielfältigen und hochwertigen Radangebote Niederösterreichs noch bekannter gemacht werden. Und mit der Schaffung einer neuen Raderlebnis-Qualitätsmarke ,Radpartner Niederösterreich‘ wird den in- und ausländischen Gästen künftig die Suche nach radfreundlichen Unterkünften und Gaststätten noch einfacher gemacht.“

Rad-Kampagne mit Felix Neureuther

Für die Rad-Kampagne wurden vier Videos produziert, die das Radfahren in Kombination mit Kultur, Natur, Genuss und Kulinarik zeigen. Gedreht wurde am Ybbstalradweg, am Lunzer See, am Biobauernhof Orth in Göstling/Ybbs, im Esslokal in Hadersdorf, auf den Radwegen rund um Wagram (Hadersdorf) sowie im Wolkenturm im Schlosspark von Grafenegg. Die Kampagne startet im März und läuft bis Oktober.

Felix Neureuther freue sich über seine Rolle als Rad-Botschafter und sagt dazu: "Radfahren war bereits in meiner aktiven Zeit ein wesentlicher Bestandteil in meinem Trainingsplan. Heutzutage genieße ich den Radsport umso mehr und freue mich darauf, Niederösterreichs facettenreiches Radwegenetz ab sofort noch bekannter zu machen. Ich sehe meine Rolle als Vorbild, insbesondere auch für die jüngere Generation. Niederösterreich hat sowohl für eine Radausfahrt mit der ganzen Familie, für Genussradler als auch für den Sportler bzw. die Sportlerin vielfältige und abwechslungsreiche Radstrecken zu bieten."

Die Kampagne, die gemeinsam mit der Agentur „stroblbinder“ umgesetzt wurde, werde so auch in die bestehenden Kommunikationsmaßnahmen zur Rad-Entdeckertouren-Kampagne eingebettet. Seit vergangenem Jahr gibt es insgesamt sechs Rad-Entdeckertouren durch Niederösterreich, das sind fein kuratierte Reiseempfehlungen für radaffine Gäste rund um ihren Urlaub in Niederösterreich. Der "Weite Land Guide" inspiriert ergänzend dazu mit ausgewählten Porträts und Geschichten. Er lädt ein, noch tiefer in die Regionen einzutauchen und zeigt Möglichkeiten auf, die auch abseits der bekannten Radwege liegen. Die hochwertige Broschüre ist kostenlos im Prospektshop der Niederösterreich Werbung erhältlich.

Neue Raderlebnis Qualitätsmarke

Für Unterkünfte sowie Gastronomiebetriebe wurde eine neue Raderlebnis-Qualitätsmarke „Radpartner Niederösterreich“ entwickelt, die dem Gast die Orientierung erleichtert. Niederösterreichweit sorgen ab der Saison 2024 einheitliche Kriterien und regelmäßige Checks für den perfekten Radurlaub. Somit verfügt Niederösterreich über 320 Radpartner-Betriebe, davon 130 bett&bike- Betriebe. In weiterer Folge sollen auch Service-Dienstleister aus Reparatur und Radverleih mit einbezogen werden.

Insgesamt verfügt Niederösterreich über 1.500 km Top-Radrouten mit hoher geprüfter Qualität, 4.000 km Ausflugsradrouten mit hohem touristischem Erlebnisfaktor, ca. 6.000 km Mountainbike und Mountainbike-Trekking Strecken und 2.000 km Gravelbike-Strecken.

„Niederösterreich ist wie gemacht für´s Radfahren und hat für jede bzw. jeden - vom Genussradler bis zum sportlich ambitionierten Biker – etwas zu bieten: In den Bergen, entlang von Flüssen oder auf Trails im Bikepark. Seit vergangenem Jahr gibt es insgesamt 6 Rad-Entdeckertouren durch Niederösterreich, die den Radausflug oder -urlaub in Niederösterreich zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Denn entlang der Radrouten gibt es in Niederösterreich sehr viel zu entdecken“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung abschließend.

Nähere Informationen unter: www.niederoesterreich.at/radfahren (red)