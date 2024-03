TUI präsentiert Sommerprogramm für Kalabrien

TUI bietet ab Juni zwei wöchentliche Flüge mit Austrian Airlines ab Wien und ab 12. Mai immer sonntags je einen wöchentlichen Abflug mit Eurowings ab Innsbruck und Salzburg zur Stiefelspitze Italiens. Zudem startet TUI mit dem neuen Hotel TUI Suneo La Conchiglia für preisbewusste Reisende in die Sommersaison. Bis Ende April können sich TUI Gäste noch besonders günstige Angebote sichern und im Sommer bereits ab 599 EUR p,.P. für eine Woche nach Kalabrien reisen.

Vielfältiges Hotelportfolio im Süden Italien

TUI Gäste haben diesen Sommer die Wahl aus über 130 Hotels in der südlichen Region Italiens. Für preisbewusste Reisende eröffnet in der kommenden Sommersaison an dem Küstenabschnitt Capo Vaticano ein neues TUI Suneo Hotel. Die Adults-only Anlage TUI Suneo La Conchiglia überzeugt TUI Gäste ab 16 Jahren mit ihrer schönen Klippenlage mit Blick auf die Äolischen Inseln. Die sehenswerte Altstadt Tropea liegt nur 20 Autominuten entfernt und der feine Sandstrand ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Für Entspannung sorgt der Wellnessbereich „Spa Esagono“ mit Finnischer Sauna, Dampfbad und Hamam.

Ein besonders beliebtes Hotel unter TUI Gästen ist die Adults-only Anlage TUI Blue Tropea an der Tyrrhenischen Küste. Das Resort befindet sich in einer einzigartigen Panoramalage inmitten mediterraner Vegetation und punktet darüber hinaus vor allem mit einem umfangreichen Sport-, Wellness- und Unterhaltungsangebot. Der ruhige Strandabschnitt „Baia di Riaci“ mit feinem Sand und riesigen Felsvorsprüngen befindet sich direkt unterhalb des Hotels.

Für Familien ideal ist beispielsweise der TUI Magic Life Calabria, der nur durch einen Pinienwald vom weitläufigen Kiesstrand getrennt ist. Der Club bietet ein vielfältiges Sportangebot für Rad-, Tennis- und Volleyballfans sowie eine clubeigene Wassersportstation. Während Kinder sich im Wasserpark austoben, können Erwachsene die Ruhe im Private Lodge Bereich genießen.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im TUI Suneo La Conchiglia kostet auf Basis All Inclusive und mit Flug ab Innsbruck z.B. am 12. Mai ab 859 EUR p.P. im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im TUI Blue Tropea kostet mit Halbpension und Flug ab Salzburg z.B. am 19. Mai ab 1.079 EUR p.P. im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im Hotel Villaggio L'Olivara kostet mit Frühstück und Flug ab Wien z.B. am 21. August ab 789 EUR p.P. im Doppelzimmer.

Weitere Infos unter: www.tui.at/kalabrien (red)