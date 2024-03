Discover Airlines präsentiert neues Food & Beverage-Konzept

Das neue Food & Beverage Konzept mit dem Titel "Let‘s discover Gaumenfreude" ist Teil der Qualitätsoffensive, die der Ferienflieger im Zuge seines neuen Markenauftritts angestoßen hat. Grundlage für die Neuerungen seien die Ergebnisse aus Kundenbefragungen, die Discover Airlines regelmäßig durchführt. Das nun überarbeitete Angebot entspreche somit dem Kundenwunsch, neben bekannten Klassikern auch kulinarisch Neues entdecken zu können, etwa in Form von lokalen Spezialitäten.

Neues Food & Beverage-Konzept

Der Slogan „Let’s discover“ stehe - so der Ferienflieger - für "die Freude am Reisen, am Entdecken und am Wiederentdecken von schönen Orten und Erlebnissen". Die Menüs seien daher vor allem von Klassikern der deutschen Küche sowie internationalen Spezialitäten der Destinationen, die im Streckennetz von Discover Airlines stehen, inspiriert. Außerdem hat Discover Airlines erst Anfang des Jahres ihre Premium Economy Class auf der Langstrecke weiter aufgewertet. Speisen und Getränke werden dort jetzt auch auf Porzellan und in Gläsern serviert, genau wie in der Business Class.

„Wir möchten an Bord unserer Flüge nicht nur für Urlaubsfreude, sondern auch für Gaumenfreude sorgen. Dazu arbeiten wir eng mit unseren internationalen Catering-Partnern zusammen, sodass wir unsere Gäste alle vier Monate beim Menüwechsel mit neuen Kreationen überraschen können,“ sagt Patrick Door, verantwortlich für das Bordprodukt bei Discover Airlines.

In allen Reiseklassen stehen fleischhaltige und vegetarische Optionen zur Wahl. Bis zu 48 Stunden vor Abflug können besondere Menüvariationen wie vegan, koscher und glutenfrei kostenfrei über das Discover Airlines Service Center vorbestellt werden. Zur Einstimmung auf die Reise können Gäste auf der Langstrecke außerdem ab sofort aus 20 verschiedenen Cocktails und Longdrinks wählen, darunter auch nicht-alkoholische Varianten. (red)