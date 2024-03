Die Region Bradenton Gulf Islands mit ihren Golfinseln Anna Maria und Longboat Key lebt von der historischen Architektur Floridas: So sorgen bonbonfarbene Häuser, Palmenhaine, üppig bepflanzte Vorgärten, gepflegte Pools und Briefkästen in allen Formen und Farben für den Old Florida Charme.

Dass die Insel architektonisch authentisch bleibt, dafür sorgen die Inselbewohner und die County-Verwaltung mit amtlichen Vorgaben - Häuser dürfen maximal drei Etagen haben und große Hotel- und Restaurantketten sucht man vergebens.

Strandhaus oder Townhouse

Wer auf Anna Maria Island übernachtet, tut dies am besten stilecht in einem der bunten Strandhäuschen in pastelligem Gelb, Blau, Grün, Rot oder Rosé. Die liebevoll restaurierten und geschmackvoll eingerichteten Ferienhäuser haben oftmals direkten Strandzugang oder einen eigenen Pool. Da die Golfinsel an ihrer breitesten Stelle auf nicht einmal eineinhalb Kilometer kommt, erreichen Gäste aber in jedem Fall von überall aus in weniger als fünf Minuten den Strand.

AMI Locals und Once Upon a Beach vermieten beispielsweise solche ganz besondere Ferienhäuser mit bis zu zehn Schlafzimmern an Paare, Familien und Freunde. Voll ausgestattete Küchen oder praktische Kitchenettes sowie zusätzliche Services, wie bspw. das Befüllen des Kühlschranks bei der Anreise oder das Bereitstellen von zusätzlichen Kindersitzen und Hochstühlen, machen das „Home away from Home“ perfekt. Auch Fahrräder, Golf Carts und Strandzubehör werden auf Wunsch bereitgestellt.

Wer sich für eine Unterkunft in Downtown Bradenton entscheidet, wohnt zentral, und hat unmittelbaren Zugang zu Museen, Restaurants und Ausgehmöglichkeiten sowie kleinen Boutiquen und Shops. Bei Straßenfesten und Bauernmärkten in der Old Main Street und im charmanten Künstlerviertel „Village of the Arts“ mischen sich Gäste und Einheimische. (red)