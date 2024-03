Ponant: Buchungsstart für Antarktis-Reisen im Winter 2025/26

An Bord der Ponant Sisterships (Le Boréal, L'Austral, Le Soléal und Le Lyrial) entdecken Reisende auf den beliebten Reiserouten die Halbinsel Valdés, die Falklandinseln, Südgeorgien und die Antarktische Halbinsel.

Für diejenigen, die noch mehr Abenteuer erleben möchten, bieten die Reisen an Bord der Le Commandant Charcot die Möglichkeit, antarktische Pioniererfahrungen zu erleben und sich noch tiefer in die unberührten Weiten der Antarktis zu wagen. Mit diesem Luxus-Eisbrecher erkunden die Gäste abgelegenere Regionen wie die Bellingshausensee, das Rossmeer, das Larsen-Schelfeis sowie die Insel Charcot zu Jahreszeiten, die für gängige Expeditionsschiffe aufgrund der Eisverhältnisse unzugänglich sind. Ganz gleich, für welches Abenteuer sich Reisende entscheiden: Luxuriöse und umweltfreundliche Schiffe sowie ein Höchstmaß an Service und Komfort erwarten sie in jedem Fall.

Alle Antarktis-Expeditionen für die Wintersaison 2025/26 sind ab sofort buchbar.

Verantwortungsvolles Reisen

Das französische Kreuzfahrtunternehmen Ponant ist Mitglied der „International Association of Antarctica Tour Operators“ (IAATO), einem internationalen Verband von Veranstaltern mit dem Reisegebiet Antarktis. Ziel ist es, einen verantwortungsbewussten und umweltverträglichen Tourismus vor Ort sicherzustellen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Reisen in die Polarregionen legt Ponant großen Wert auf Umweltschutz. Zu den Maßnahmen der französischen Reederei gehören die sorgfältige Auswahl der Reiserouten, die Verwendung von speziellen Außenbeschichtungen für die Schiffe zur Minimierung von Luft- und Wasserverschmutzung, die Ausrüstung der Schiffe mit technologischen Innovationen, der respektvolle Umgang mit der einheimischen Bevölkerung sowie die Sensibilisierung der Gäste und Crew an Bord und vor den Landgängen.

Nähere Infos unter: www.ponant.com (Red)