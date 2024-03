Ungerer verlässt Explora Journeys

Ungerer habe in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich die neue Luxus Lifestyle Marke Explora Journeys aufgebaut und das erste Schiff, die EXPLORA I, erfolgreich lanciert, heißt es in einer Mitteilung. Er verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Bis Ende August stehe er der Marke als Berater zur Verfügung stehen. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division der MSC Group, übernimmt bis auf Weiteres seine Aufgaben als CEO.

„Es war mir eine große Freude, mit Michael zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit ihm diese außergewöhnliche neue Marke zum Leben zu erwecken und alles von Grund auf aufzubauen. Ich danke Michael für seinen Einsatz und seine Verdienste und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", so Pierfrancesco Vago. „In der heutigen Welt eine neue Luxus-Hospitality-Marke von Grund auf zu entwickeln, war eine einmalige Gelegenheit und eine unglaubliche Reise“, so Michael Ungerer in einem Statement.

„Es war ein Privileg, mit dem Visionär Pierfrancesco Vago und der gesamten Aponte-Familie zusammenzuarbeiten, für diese Erfahrung werde ich immer dankbar sein. Ihr unermüdliches Engagement und ihre Entschlossenheit das Unternehmen für zukünftige Generationen langfristig zu bewahren, wie es nur ein Familienunternehmen kann, haben das alles erst ermöglicht." (red)