Singapur erlebt starken Aufschwung

Die internationalen Besucherankünfte erreichten im Jahr 2023 13,6 Millionen (rund 71% von 2019); die Tourismuseinnahmen (ca. 88-94% der Einnahmen von 2019) übertrafen 2023 die Prognose des Singapore Tourism Board (STB) von 16 bis 19 Mrd. EUR, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Leistung für 2023 deute auf eine vielversprechende Erholung des Tourismus hin, die im Einklang mit den steigenden Flugkapazitäten und dem Wachstum der internationalen Reisenachfrage stehe.

„Unsere Strategie, ein stabiles und vielseitiges Besucherportfolio anzubieten, das sowohl Lang- als auch Kurzstreckenmärkte umfasst, hat wesentlich zu unseren Besucherankünften, einer längeren Aufenthaltsdauer und einem Wachstum der Tourismuseinnahmen beigetragen“, sagte Melissa Ow, STB-Chief Executive. „Die florierende Pipeline von Geschäfts- und Freizeitangeboten in Singapur zeigt, dass wir uns weiterhin als attraktives und vertrauenswürdiges Reiseziel etablieren und spiegelt das unerschütterliche Vertrauen unserer Partner in Singapur wider."

Wachsende Märkte

Großbritannien, Deutschland und Frankreich seien nach wie vor die wichtigsten europäischen Märkte für Singapur, kleinere Quellmärkte hätten sich ebenfalls erholt. Diese Entwicklung sei in erster Linie auf die gezielten Markteinführungsmaßnahmen des STB zurückzuführen, deren Erfolg zeige sich sowohl in der Zahl der Ankünfte als auch in der von den Reiseveranstaltern für das vergangene Jahr gemeldeten „deutlichen Erholung": Mehr als 23.000 ÖsterreicherInnen entschieden sich 2023 für eine Reise nach Singapur, über 307.000 Deutsche und über 75.000 Gäste aus der Schweiz.

Kreuzfahrt auf Erholungskurs

Singapur habe im vergangenen Jahr auch seine Position als regionaler Kreuzfahrt-Hub gestärkt. Seit der Eröffnung des Marina Bay Cruise Centre Singapore (MBCCS) verzeichnete Singapur eine Rekordzahl von zwei Millionen Passagieren bei mehr als 340 Schiffsanläufen. Die „Spectrum of the Seas" von Royal Caribbean International und die „Genting Dream" von Resorts World Cruises hatten weiterhin ihren ganzjährigen Heimathafen im MBCCS. Für TUI Cruises, Marella Cruises und Silversea Cruises war Singapur weiterhin ein saisonaler Heimathafen, während die „Resilient Lady“ von Virgin Voyages und die „Celebrity Edge“ von Celebrity Cruises 2023 zum ersten Mal den Hafen von Singapur anliefen. Darüber hinaus unterzeichneten das STB und Disney Cruise Line eine Absichtserklärung über die exklusive fünfjährige, ganzjährige Heimkehr der Disney Adventure in Singapur ab 2025.

Fokus auf MICE, neue Hotels

Da der Geschäftsreiseverkehr nach Singapur und in die Region 2023 wieder an Dynamik gewonnen habe, sei das STB weiterhin bestrebt, qualitativ hochwertige Geschäftsveranstaltungen anzuziehen und zu fördern, die auf Singapurs Wachstums- und bevorzugte Sektoren wie fortschrittliche Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Logistik sowie angewandte Gesundheitswissenschaften und Finanzdienstleistungen ausgerichtet seien, heißt es weiter. Darüber hinaus spiele Singapurs umfangreicher Kalender an Freizeit- und Sportveranstaltungen eine entscheidende Rolle.

2023 verzeichnete die Hotelbranche einen Zuwachs von 3.210 neuen Hotelzimmern. Die Eröffnung neuer Häuser wie das Pan Pacific Orchard, Mondrian Singapore Duxton, Artyzen Singapore und The Singapore EDITION habe die Standards der Gastfreundschaft neu definiert und die Unterkunftsmöglichkeiten für Besucher erweitert.

Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage nach Freizeit- und Geschäftsreisen übertrafen die durchschnittliche Zimmerrate (ARR) und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) das Niveau von 2019 und erreichten 210 EUR (ca. 128% der ARR von 2019) bzw. 208 EUR (ca. 118% des RevPAR von 2019). Die durchschnittliche Belegungsrate (AOR) lag 2023 bei 80,1%.

Nachhaltigkeit und neue Attraktionen

Singapur wurde auf Basis der Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert, nachdem es als erstes Land den Zertifizierungsprozess angewandt hatte, außerdem belegte es im Global Destination Sustainability Index 2023 den zweiten Platz im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit Platz 17. Das STB arbeitet zusammen mit verschiedenen Organisationen an der Entwicklung neuer GSTC-Kriterien für MICE bzw. Attraktionen, die als globale Nachhaltigkeitsstandards für beide Branchen dienen sollen. In Singapur wurden auch neue Freizeitangebote vorgestellt, darunter HyperDrive, das spielerische elektrische Go-Kart auf Sentosa, Bird Paradise, KidzWorld im Zoo von Singapur und die weltweit erste Surf-Snow-Skate-Attraktion TRIFECTA im Herzen der Orchard Road. Singapurs Reiseveranstalter stellten zudem innovative Touren vor, darunter die Zero to Hero Food Sustainability Tour von Tribe Tours, die Changi Airport & Jewel Guided Tour von Monster Day Tours und die Hush: Night Food Tour durch Geylang von Indie Singapore.

Ausblick für 2024

Das STB geht davon aus, dass sich die Erholung des Tourismussektors 2024 fortsetzen werde, angetrieben von verbesserten weltweiten Flugverbindungen und -kapazitäten sowie der Umsetzung der gegenseitigen 30-Tage-Visafreiheit zwischen China und Singapur. Man erwartet eine Zunahme internationaler Flugverbindungen und rechnet mit 15 bis 16 Millionen internationalen Besucherankünften, die etwa 24 bis 25 Mrd. EUR an Tourismuseinnahmen einbringen sollen. (red)