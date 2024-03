AlUla launcht erste globale Markenkampagne

Die antike Oasenstadt im Nordwesten Saudi-Arabiens begibt sich mit dem Start ihrer ersten globalen Markenkampagne unter dem Slogan „Forever Revitalising“ auf eine spannende Reise. Die Kampagne soll nicht nur das gesamte Wesen AlUlas auf eine neue und authentische Art zum Ausdruck bringen um Reisende aus aller Welt anzulocken, sondern möchte auch die bewusste und zielgerichtete Entwicklung der Destination in den Fokus stellen. Insgesamt umfasst der Auftritt verschiedenste Kommunikations- und Vertriebskanäle und wird in neun Kernmärkten in sechs verschiedenen Sprachen ausgespielt.

Imagefilm zu AlUlas Markenkampagne unter dem Slogan „Forever Revitalising“ HIER (red)