MSC Cruises stattet Flotte mit Starlink High-Speed Internet aus

Das erste Schiff von MSC Cruises, das mit Starlink ausgestattet wurde, war die MSC Magnifica im Dezember 2022. Nun verfügen neu auch die MSC Meraviglia, MSC Fantasia und MSC Orchestra über die schnellere Internetanbindung. Damit sind bereits 15 der insgesamt 22 Schiffe der Schweizer Reederei mit der Anbindung ausgestattet.

Vorteile der Anbindung

MSC Cruises konnte feststellen, dass der Bandbreitenverbrauch an Bord stetig ansteigt, was sowohl auf die wachsende Zahl der eingeloggten Geräte als auch auf die Anzahl der von den Gästen genutzten Apps zurückzuführen ist. Mit Starlink verfügt die Reederei nun über ausreichend Kapazitäten, um mit den zukünftigen Anforderungen der Gäste, der Besatzung und auch den technischen Anforderungen der Schiffsflotte Schritt zu halten.

Zu den Vorteilen der "low earth orbit"-Lösung zählen: schnelle Internetgeschwindigkeiten, verbessertes WLAN in den Kabinen und öffentlichen Bereichen, geringe Latenzzeiten und niedrige Betriebskosten.

Schiffe mit Starlink High-Speed Internet:

Folgende Schiffe von MSC Cruises sind bereits mit Starlink ausgestattet: MSC Divina, MSC Euribia, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Preziosa, MSC Seascape, MSC Seashore, MSC Seaside, MSC Seaview und MSC Virtuosa.

Noch in diesem Monat kommen die MSC Opera und die MSC World Europa hinzu. Die anderen fünf Schiffe der Reederei, die noch vor der Sommersaison 2024 mit erweiterten Anschlüssen ausgestattet werden sollen, sind die MSC Armonia, MSC Bellissima, MSC Musica, MSC Sinfonia und MSC Splendida.

Die Explora I, das erste von geplanten sechs Luxusschiffen der MSC Cruises Schwestermarke Explora Journeys, nutzt ebenfalls bereits Starlink - und auch die Explora II wird mit der Internetanbindung ausgestattet sein, wenn sie im August 2024 erstmals in See sticht.

Buchbare Internet-Pakete

MSC Cruises bietet an Bord seiner Flotte ein "Browse Internet Cruise Package" und ein "Browse & Stream Cruise Package", die jeweiliges auf unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf Datenvolumen und Geräteanzahl zugeschnitten sind, an.

