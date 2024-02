Ruefa Roadshow quer durch Österreich

Der Startschuss der "Reise um die Welt in 80 Studienreisen"-Tour fiel am 19. Februar 2024 in der Bundeshauptstadt Wien. Zahlreiche interessierte Reisebüro-MitarbeiterInnen informierten sich im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn über die neuesten Reisehighlights aus dem Ruefa Studienreisen-Programm 2024. Nach dem erfolgreichen Auftakt folgten weitere Stopps in Graz, Klagenfurt, Salzburg und Linz.

Insgesamt 160 Reisebüro MitarbeiterInnen sowie einige PartnerInnen waren mit dabei. Neben vielen Informationen hatte das Team rund um Leiter Reinhard Steiner auch ein Gewinnspiel für jede Stadt im Gepäck: Die fünf glücklichen GewinnerInnen freuten sich jeweils über eine Reise nach New York (Wien) bzw. über die Teilnahme an einer Studienreise nach Apulien (Graz), Montenegro (Klagenfurt), Andalusien (Salzburg) und durch das Baltikum (Linz).

