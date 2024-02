Explora Journeys stellt dritten Gastkoch der Explora I vor

Küchenchef Claude Le Tohic ist bereits der dritte Gastkoch, der sein kulinarisches Talent in das exklusive Restaurant Anthology - eines von elf kulinarischen Erlebnissen an Bord der Explora I - einbringt. Von März bis Juni 2024 können Gäste hautnah in den Genuss der exquisiten Kreationen des legendären Küchenchefs kommen, und in das für Explora Journeys typische “Ocean State of Mind”-Lebensgefühl eintauchen. Le Tohic ist besonders für seine Kompositionen der modernen französischen Küche bekannt.

Le Tohics kulinarische Kreation



In Zusammenarbeit mit Alban Gjoka und Franck Garanger, kulinarischer Leiter von Explora Journeys, stellt Küchenchef Le Tohic seine charakteristischen Kompositionen vor, die die moderne französische Küche zelebrieren und klassische Techniken mit den besten Produkten Kaliforniens verbinden. Zu den Highlights gehören: Cannelloni von der Jakobsmuschel mit einem Hauch von schwarzem Trüffel, Parmesanschaum und Hirtensalat oder sein charakteristisches A5-Gemüsebouquet vom japanischen Wagyu mit schwarzem Knoblauch.

„Leidenschaft ist das A und O eines jeden Gerichts. Kochen Sie, als ob Sie es für Ihre Lieben tun. Ich freue mich sehr, mit Explora Journeys zusammenzuarbeiten und ein Menü zu kreieren, das meiner Philosophie entspricht. Meine Leidenschaft für regionale Aromen und verantwortungsbewusst beschaffte Produkte passen perfekt zum Ethos der Marke. Ich freue mich darauf, das exklusive Anthology mit einem innovativen Twist zu bereichern, während ich auf altbewährte Rezepturen zurückgreife“, so Claude Le Tohic.

Das Degustationsmenü im Anthology Restaurant kostet 190 EUR (210 USD) pro Person, die Weinbegleitung 75 EUR (82 USD) pro Person. Die Explora I wird im Frühjahr 2024 in Nordamerika und in der Karibik unterwegs sein, bevor sie im Sommer ins Mittelmeer zurückkehrt. (red)