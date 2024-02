AIDA Cruises: Schwimmkurse an Bord

Um genau diese wichtigen Qualitätsstandards zu erfüllen, arbeitet AIDA Cruises für dieses neue Familienangebot eng mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zusammen. Pro Reise fährt ein ausgebildeter DLRG-Schwimmtrainer mit, der für das Kursangebot verantwortlich ist.

Laut der letzten repräsentativen Befragung der DLRG im Jahr 2022 zur Schwimmfähigkeit können in Deutschland 20% der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. 37% der Jungen und Mädchen im Grundschulalter haben noch kein Schwimmabzeichen – auch nicht das auf das Schwimmen vorbereitende Seepferdchen. Oft seien Angebote fürs Schwimmenlernen rar, die Wartelisten entsprechend lang. Mit dem neuen Angebot möchte AIDA Cruises Familien die Möglichkeit geben, diese Lücke zu schließen, heißt es in der Presseaussendung der Reederei.

Buchung vor Ort

Eltern buchen den Schwimmkurs direkt an Bord an der Kids Club Rezeption, eine Vorabbuchung vor der Reise ist nicht möglich. Zur Auswahl stehen die Kurse „Wassergewöhnung“ für Drei- bis Fünfjährige, bei dem die Kleinen spielerisch an das Element Wasser herangeführt werden, der Seepferdchenkurs für Fünf- bis Siebenjährige und der Kurs für das Ablegen der offiziellen Seepferdchen-Prüfung, dem Frühschwimmer-Abzeichen der DLRG.

Die DLRG Schwimmkurse werden zunächst auf insgesamt 14 ausgewählten Kreuzfahrten zwischen dem 24. Februar und dem 12. Oktober 2024 an Bord von AIDAcosma und AIDAnova angeboten. Es stehen täglich vier Kurse zur Auswahl, an denen jeweils vier Kinder teilnehmen können. Eine Kurseinheit dauert 45 bis 60 Minuten und kostet 15 EUR pro Kurseinheit, das Ablegen der Seepferdchen-Prüfung 5 EUR. Die Kurse finden wetterunabhängig im überdachten Poolbereich der beiden Schiffe statt.

Das LNG-Kreuzfahrtschiff AIDAnova nimmt noch bis Anfang Mai 2024 ab/bis Hamburg im wöchentlichen Wechsel Kurs auf Westeuropas Metropolen sowie Norwegen und Dänemark und startet in der kommenden Sommersaison 2024 auf siebentägige Skandinavienreisen ab/bis Kiel. AIDAcosma, ebenfalls ein LNG-Schiff, bereist aktuell die schönsten Inselwelten der Kanaren und Madeira und bietet ab Anfang Mai 2024 die „Perlen des Mittelmeeres“ auf siebentägigen Reisen ab/bis Palma de Mallorca bzw. Barcelona an.

Familienfreundliche Angebote

Neben den neuen Schwimmkursen bietet die Reederei ganzjährig Attraktionen für Familien. Dazu gehören Gastkünstler mit Mitmach-Workshops und unterhaltsamen Shows sowie attraktive Reiseangebote für Familien. Kinder unter zwei Jahren reisen kostenlos, während Kinder von zwei bis 15 Jahren in bestimmten Saisonzeiten kostenlos oder zu günstigen Festpreisen mitreisen. Jugendliche bis 24 Jahre profitieren ebenfalls von vergünstigten Tarifen - für sie gilt ein günstiger Festpreis in der Kabine der Eltern.

Familien können zwischen verschiedenen Kabinentypen wählen, darunter drei- und vier-Bett-Kabinen, Juniorsuiten und Suiten. Einige Kabinen bieten Verbindungstüren, geräumige Balkone oder sogar ein eigenes Sonnendeck. (red)