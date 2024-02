Aman: Eine Zugreise durch Java

Die Reise durch Java beginnt am Bahnhof Jakarta Gambir, wo die Hektik der pulsierenden Stadt schnell vergessen ist. Nach einem herzlichen javanischen Empfang in der exklusiven Lounge des Bahnhofs geht es auf eine siebenstündige Panoramafahrt durch Zentraljava. Unterwegs lernen Zugreisende von Patrick Vanhoebrouck, dem Anthropologen von Amanjiwo, der die Historie und Kultur der Region näher bringt. Nach einem Glas Champagner zum Nachmittagstee erreichen die Gäste erfrischt den Bahnhof Yogyakarta Tugu, wo sie ein 60-minütiger Privattransfer nach Amanjiwo erwartet.

Ausgangspunkt für Erlebnisse

Das von Ed Tuttle entworfene Resort ist der ideale Ausgangspunkt für weitere Erkundungen der Region und bietet einen Panoramablick auf die Kedu-Ebene und den Berg Merapi am Horizont. Die 36 strohgedeckten Suiten des Amanjiwo, das im 19. Jahrhundert dem Dschungel abgerungen wurde. Die meisten Unterkünfte verfügen über einen eigenen Swimmingpool, der sich zu privaten, ruhigen Gärten öffnet. Das Restaurant, die Bar und die Terrassen des Resorts bieten einen ruhigen Ausblick auf die ringsum liegenden Vulkane, während Steintreppen zu einem Swimmingpool hinabführen. Das Amanjiwo hat sich dem ganzheitlichen Wohlbefinden verschrieben und bietet ein Spa-Menü, das von der traditionellen javanischen Heilkunst inspiriert ist, während ein Fitnessraum, ein Tennisplatz und private Yogastunden den Gästen helfen, inneren Frieden zu finden.

Spirituelle Reise

Während des dreitägigen Aufenthalts an dem inspirierenden Ort können die Gäste tief in die Kultur eintauchen. Der nur zwei Kilometer entfernte Borobudur-Tempel - ein Wunderwerk aus dem 9. Jahrhundert mit 504 lebensgroßen Buddha-Statuen - enthüllt uralte Geheimnisse, während eine Wanderung durch die üppige Landschaft der Umgebung zu den umliegenden Dörfern eine völlig neue Lebensweise vermittelt. Während des Aufenthalts im Amanjiwo ist das Frühstück bereits inkludiert. Darüber hinaus haben Gäste die die Wahl zwischen einem traditionellen Makan Malam Degustationsdinner, das im großen kolonialen Restaurant serviert wird, einem privaten Aman Picknick am Ufer des Progo Flusses oder einem Martini bei Sonnenuntergang mit Blick auf die spektakulären Menoreh Hügel. Die Rückreise erfolgt ebenso mit dem Zug. Foto: Courtesy of Aman