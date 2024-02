nicko cruises: Aktion zum Valentinstag

So schenkt das Unternehmen der mitreisenden Person bei Buchung einer Doppelkabine auf ausgewählten Flussreisen 50% des Kreuzfahrtpreises. Auf hoher See reist die zweite Person sogar kostenlos in der Doppelkabine mit.

Reisebeispiele der Valentins-Aktion

Die Kreuzfahrtexperten bieten im Rahmen der Aktion beispielsweise eine 8-tägige Reise zu den Traumzielen der Ägäis - Heraklion, Mykonos, Kuşadası, Patmos, Bodrum, Rhodos und Santorin - an.

Auch eine 19-tägige Kreuzfahrt von Heraklion nach Dubai vom 23.10. – 10.11.2024; sowie eine 21-tägige Route von Dubai nach Singapur vom 10.11. – 30.11.2024 sind im Rahmen der Aktion zum Sonderpreis verfügbar.

Alle Informationen und weitere Routen aus der Valentinstags-Angebote finden interessierte Reisebüros unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)