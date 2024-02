Orientalisches mit Kneissl Touristik

Orientfeeling entfaltet sich in den prächtigen Städten Usbekistans: Legendär reich waren einstmals die Oasenstädte Chiwa, Buchara und Samarkand, wichtige Handelsstädte entlang der antiken Seidenstraße. In den Karawansereien wurden Güter aus Persien, China, Indien und Arabien umgeschlagen - gleichzeitig wanderten Kultursplitter des Herkunftslandes ein. So entwickelten sich kulturelle Zentren, deren Altstädte fast vollständig erhalten sind und deren Moscheen und Medresen auch jetzt noch die Blütezeit des Mittelalters widerspiegeln. Reisende entdecken die reichen UNESCO Weltkulturerbestätten bei der 10-tägigen Kneissl-Reise „Usbekistan - Entlang der Seidenstraße“, noch möglich zu den Terminen 23. März bis 1. April, 13. bis 22. April und 27. April bis 6. Mai sowie im Herbst 2024. Die 15-tägige Reise „Usbekistan intensiv“ führt mit österreichischer Reiseleitun zusätzlich auch in das Hissar-Gebirge, zur Tatar-Schlucht, zum Aydarkul-See und in die Aral-Wüste (6. bis 20. April 2024).

Jordanien und Oman

„Jordanien intensiv“ bietet während elf Tagen viel Zeit (zwei volle Tage) im UNESCO-Kulturerbe Petra und als besonderes Highlight eine Wüstenübernachtung im Wadi Rum (22. bis 31. März, 11. bis 21. und 18. bis 28. April sowie im Herbst 2024). Angeboten wird auch eine 8-tägige Jordanien Rundreise (24. bis 31. März 2024, 4. bis 11. Mai 2024). Orientfeeling entfaltet sich besonders im Oman - der Bergmassive mit engen Wadis, saftig-grünen Oasen und endlosen Sandstränden. Grandios sind die wilde Bergwelt des Jebal Shams und der Besuch des Louvres in Abu Dhabi bei der Anreise (23.März bis 1. April 2024 und weitere Termine im Herbst).

Natur & Kultur in Marokko

Marokko-Reisen mit Kneissl Touristik bieten einen ausgewogenen Mix aus Natur und Kultur. Die beliebte zwölftägige Tour „Impressionen" (30. März bis 10. April und 11. bis 22. Mail 2024) führt die Reisenden ins Dadestal, zu den Dünen des Erg Chebbi und sie besuchen die Königsstädte. Letztere können auch bei der achttägigen Reise „Marokkanische Königsstädte“ erkundet werden können (6. bis 13. April 2024). Die Städtereise „Marrakesch“ inkludiert einen Ausflug in das Ourika - Tal am Fuße des Hohen Atlas und nach Imlil am Fuß des Djebel Toubkal (mit André Hellers Anima Garten). Für diese Reise gibt noch Plätze bei den Frühlingsterminen (im April und Mai 2024) und viele buchbare Termine im Herbst. Weitere Destinationen mir Orient-Flair im Programm von Kneissl Touristik sind unter anderem auch Turkmenistan, Kirgistan und Saudi-Arabien. (red)