Schweizer setzen auf klassische Ferienziele

Die Studie des Finanzdienstleisters zeigt, dass die SchweizerInnen nach wie vor gerne im eigenen Land bleiben. Mehr als ein Viertel der Reiseausgaben wurden 2023 demnach in der Schweiz getätigt. Wenn es über die Landesgrenzen geht, liegt Frankreich mit 7,3% des Transaktionsvolumens auf Platz 1, gefolgt von Deutschland (7,1%). Auf den weiteren Plätzen folgen Italien, Großbritannien, Spanien und auf Platz 7 als erstes außereuropäisches Ziel die USA.

Österreich liegt bei den Nachbarn bei ihren Tourismusausgaben nur auf Rang 13. Das in Österreich getätigte Transaktionsvolumen kommt auf 1,8% aller Ausgaben der SchweizerInnen im Ausland. Von 2022 auf 2023 gab es einen Rückgang um 5 Prozent bei den Ausgaben in Österreich, trotzdem wurde der Platz gehalten, so die Studie "So reiste die Schweiz 2023".

Ferne Reiseländer gewinnen an Beliebtheit: So haben sich die Reiseausgaben für Japan mehr als verdoppelt und auch Indonesien, die Philippinen, Australien oder Thailand konnten kräftig zulegen. Das Reiseziel, für das am wenigsten Geld ausgegeben wird und das damit als das „exotischste Land“ gelten kann, war im Jahr 2023 Grönland. Im Vorjahr hatte noch der Inselstaat Vanuatu im Südpazifik diesen besonderen Platz inne.