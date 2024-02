Realizing Progress lädt zum Praxistag „KI im Tourismus“

Es werden laufend neue KI-(Künstliche Intelligenz)Anwendungen entwickelt, die viele Arbeitsprozesse nachhaltig verändern. Viele Unternehmen hätten das Potenzial von KI-Tools wie ChatGPT, Copilot und Midjourney jedoch noch nicht in vollem Umfang erkannt, wie das internationale Beraternetzwerk Realizing Progress annimmt. Hier setzt der Praxistag „KI im Tourismus“ an, den das Beraternetzwerk erstmals am 5. April 2024 abhält. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

KI für Akteure aus dem Tourismus aufbereitet

„Mit unserem Praxistag sprechen wir Akteure aus Tourismus, Reisebranche und Destinationsentwicklung an“, erläutert Alex Mirschel, der gemeinsam mit seinen Realizing Progress-Netzwerkpartnern Roland Trebo, Günter Exel und Michael Faber für Konzept und Programm des Praxistages zuständig ist.

Von 9:30 bis 17:00 Uhr werden die Teilnehmenden durch ein vielfältiges Programm geführt, das vom praktischen Arbeiten mit KI bis hin zu rechtlichen Aspekten und spezifischen Anwendungsfällen für Tourismusbetriebe und Destinationen reicht.

Tipps und innovative Anwendungen

Zu den Highlights des Praxistages zählen Online-Sessions, in denen sofort umsetzbare Tipps für die Generierung von Texten, Bildern und Videos mit KI-Tools präsentiert werden. Für eine rechtliche Einordnung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz im Unternehmensalltag sorgt Rechtsanwalt Peter Hense (Spirit Legal). Darüber hinaus wird ein speziell für die Touristik entwickeltes Praxistool präsentiert, das Arbeitsprozesse optimiert.

Ein wesentlicher Bestandteil des Praxistages ist der Austausch von Wissen und Erfahrungen. So erwarten die TeilnehmerInnen am Nachmittag des Praxistages zahlreiche Vorträge und Diskussionen mit KI-ExpertInnen, die innovative Lösungen vorstellen und Einblicke in die Chancen und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz im Tourismus bieten.

Super Early Bird-Anmeldungen

Die Anmeldung für den Praxistag „KI im Tourismus“ ist ab sofort möglich. Wer sich früh entscheidet, profitiert bei Anmeldung bis Ende Februar vom vergünstigten Super Early Bird-Tarif, mit dem die Live-Teilnahme am 5. April für 49 EUR (Anmeldung bis 29.2.) möglich ist. Damit wird auch kleineren Organisationen und Unternehmen der Zugang ermöglicht. Das Ticket gilt pro Person für alle Programmpunkte des Tages.

Optional ist auch der nachträgliche Zugriff auf die Aufzeichnungen aller Sessions zu erwerben. Die Anmeldung und das genaue Programm zum Praxistag „KI im Tourismus“ finden sich auf der Veranstaltungsseite www.realizingprogress.com/praxistag-ki-im-tourismus. (red)