nicko cruises: Kreuzfahrt mit Buchautor Tim Frühling

Vom 19.06 - 04.07.2024 geht es für Gäste der Vasco da Gama von Lissabon nach Bremerhaven, zu den Höhepunkten Westeuropas. Für spannende Unterhaltung an Bord, gespickt mit einer Prise schwarzen Humors, sorgt auf dieser Erlebnisroute Moderator, Wetteransager und Buchautor Tim Frühling. Neben der Erkundung Westeuropas haben Reisende so auch die Gelegenheit, den Autor persönlich an Bord zu treffen und natürlich an seinen Lesungen teilzunehmen.

Von Lissabon nach Bremerhaven

Von der Metropole Lissabon aus starten die Gäste der Vasco da Gama zunächst in die Entdeckerstadt Porto. Weiter geht es dann nach La Coruñas sowie in die Universitäts- und Hafenstadt Gijon in Asturien. Nach Bilbao, wo vor allem Kunstliebhaber auf ihre Kosten kommen werden, führt die Route weiter über Port Médoc, in die Weinregion Bordeaux, zu Frankreichs westlichster Stadt Brest und dem Küstenort Saint Malo. Als nächstes nimmt das Kreuzfahrtschiff Kurs auf die Kanalinseln Guernsey und Jersey und läuft anschließend Dover in England an. Nach der Hafenstadt Zeebrugge, geht es dann noch nach Amsterdam bevor Bremerhaven erreicht wird.

"Der Kommissar in Wanderschuhen"

Der in Frankfurt lebende Tim Frühling ist nicht nur Autor sondern präsentiert auch das Wetter im hr-Fernsehen sowie der ARD und ist Moderator bei der Radiowelle hr1. An Bord der Vasco da Gama wird Frühling aus seinem neuen Kriminalroman „Der Kommissar in Wanderschuhen“ lesen. Passenderweise wird dabei auch das Thema Urlaub - mit einer gehörigen Portion Spannung und Humor - aufgegriffen: Die frisch verliebten Kommissare Daniel und Brigitte begeben sich auf ihre erste gemeinsame Urlaubsreise, die sich im Verlauf der Handlung von einem heiteren Ausflug zu einer verdeckten Ermittlungsmission entwickelt.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)