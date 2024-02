Explora Journeys präsentiert Routen-Highlights 2024

In der kommenden Saison haben Reisende von März bis Mai 2024 an Bord der Explora I die Möglichkeit die außergewöhnlichen Landschaften Hawaiis und der US-Pazifikküste zu entdecken. Von Juni bis November 2024 locken dann die Häfen des Mittelmeers mit der Explora I und ab August 2024 mit der Explora II.

„Explora Journeys ist stolz auf seine Reiserouten, die bildschöne Ziele abseits der ausgetretenen Pfade und gleichzeitig große Häfen ansteuern", so Koray Savas, Vice President of Hotel Operations bei Explora Journeys. Hinzu komme der besondere Service der Reisenden auf den Explora-Schiffen geboten wird: "Mit einem Gastgeber-Gast-Verhältnis von 1:1,25 versprechen wir ein wirklich persönliches Erlebnis für jeden Gast an Bord.“

Darüber hinaus hat die Marke ihr erstes „Total Luxury Offer“ bis zum 29. Februar 2024 verlängert, sodass Gäste noch einen Monat lang von bis zu 40% Ersparnis auf ihre Reise profitieren können.

Hawaii & US-Pazifikküste

An Bord der Explora I geht es zwischen März und und Mai 2024 von Vancouver bis zu den hawaiianischen Vulkaninseln. Während der fünf ausgedehnten Seetage können die Reisenden die entspannte Atmosphäre an Bord genießen. An Land warten Kardio-Wanderungen im Hawaii Volcanoes National Park oder Hubschrauber-Rundflüge über aktive Vulkane. Auch eine private Tour durch Pearl Harbour und zum Punchbowl Crater mit dem Soldatenfriedhof gehören zum Angebot.

Zu den Highlights gehören:

Hawaiian Journey – Hawaiis Vulkane und die Magie von Kai: Neun Nächte, 18. bis 27. April 2024, Vancouver (Kanada) nach Honolulu Oahu (USA)

Hawaiian Journey – "No Ka 'Oi": das Beste von Hawaii: Neun Nächte, 27. April bis 6. Mai 2024, Honolulu Oahu (USA) nach Vancouver (Kanada)

Routen im Mittelmeer

Im Sommer 2024 lädt Explora Journeys dazu ein, die "verborgenen Geheimnisse des östlichen und westlichen Mittelmeers zu entdecken". Die kombinierbaren Reiserouten mit 7, 14 und 21 Nächten verbinden ikonische Häfen wie Mykonos (Griechenland), Ibiza (Spanien), Venedig (Italien), Istanbul (Türkei) und Athen (Griechenland) mit einzigartigen Zielen abseits der Touristenpfade und kleineren Häfen wie Rovinj (Kroatien), St. Tropez (Frankreich), Porto Cervo (Italien), Portofino (Italien), Syros (Griechenland), Calvi (Korsika, Frankreich) und Marmaris (Türkei).

Zu den Highlights der Explora II gehören:

Eine Reise von Barcelona nach Rom: Neun Nächte, 11. bis 19. August 2024, Barcelona (Spanien) bis Civitavecchia (Rom, Italien) Halt in Ibiza (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua (Italien), Portofino (Italien), Monte Carlo (Monaco) und Porto Santo Stefano Argentario (Italien)

Eine Reise von Rom nach Tarragona: Sieben Nächte, 16. bis 23. September 2024, Civitavecchia (Rom, Italien) bis Tarragona (Spanien) Halt in Sorrento (Italien), Lipari (Äolische Inseln, Italien), Trapani (Sizilien), Siracusa (Sizilien) und Valletta (Malta)

Zu den Highlights der Explora I gehören:

Eine Reise zu den Helden und Kriegern des Ionischen Meeres: Sieben Nächte, 9. bis 16. August 2024, Fusina (Venedig, Italien) bis Piräus (Athen, Griechenland) Halt in Hvar (Kroatien), Kotor (Montenegro), Brindisi (Italien) und Nydri Lefkada (Griechenland)

Eine Reise zu den Juwelen der Ägäis: Sieben Nächte, 23. bis 30. August 2024, Istanbul (Türkei) bis Piräus (Athen, Griechenland) Halt in Bozcaada (Türkei), Bodrum (Türkei), Rhodos (Griechenland), Katapola Amorgos (Griechenland), Paros (Griechenland) und Piräus (Athen, Griechenland)

Inklusiv-Leistungen auf jeder Reise:

eine Flasche Champagner zur Begrüßung bei Ankunft in der Suite

authentischer, erfahrener und intuitiver Service durch unser Expertenteam

neun verschiedene kulinarische Erlebnisse, einschließlich In-Suite-Dining

unbegrenzte Getränkeauswahl: edle Weine und erstklassige Spirituosen, Kaffeespezialitäten, Tees und Erfrischungsgetränke, die jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Minibar in der Suite

Zugang zum Spa- und Thermalbereich

Wellness- und Fitnessprogramme an Bord und an den Destinationen

sämtliche Trinkgelder an Bord

kostenloses Highspeed-WLAN auf dem gesamten Schiff via Starlink

Shuttleservice vom Hafen zum Stadtzentrum (falls verfügbar)

Weitere Infos & Buchung:

Für den Buchungsprozess steht Reiseberatern eine spezielle digitale Buchungssuite unter explorajourneys.com/traveladvisors zur Verfügung. Alternativ ist eine Buchung über die Explora-Journeys-Website www.explorajourneys.com möglich. Außerdem stehen ein Team von mehrsprachigen Explora Experience Ambassadors zur individuellen Unterstützung sowie professionelle Conciergedienste inklusive Flug-, Hotel- und Transferbuchungen bereit. (red)