Der allseits geschätzte und bei seinen ehemaligen MitarbeiterInnen überaus beliebte Touristiker lenkte 14 Jahre lang das damalige Aushängeschild der österreichischen Reiseindustrie. 1981 wechselte Lang – aufgrund der damaligen Besitzverhältnisse – von Austrian Airlines in die Geschäftsführung der Touropa Austria.

Als Geschäftsführer entwickelte er das Unternehmen weiter und trieb mit der Integration von TransEuropa sowie Meridian die Expansion voran. Unter seiner Führung wurde 1988 auch das „20-Jahre Touropa Austria“-Jubiläum begangen und der Club Touropa gegründet. Im Jahr 1995 wurde – für viel überraschend, wie ein Insider tip-online erzählt - sein Vertrag von Seiten der AUA nicht verlängert. Lang trat in den Ruhestand.

In seiner Freizeit stand für Lang seine Familie im Mittelpunkt. Zeit seines Lebens spielte er leidenschaftlich Fußball – mit Branchenkollegen und Freunden. Mit viel Liebe und Aufmerksamkeit kümmerte er sich auch um den Weingarten, direkt hinter seinem Haus in Kierling. Und: Solange es seine Gesundheit erlaubte, nahm er auch gern an den „Touropa-Veteranentreffen“ teil, die in unregelmäßigen Abständen ehemalige MitarbeiterInnen von Touropa Austria zusammenbringen, um die „alten Zeiten“ aufleben zu lassen, wie ein langjähriger beruflicher Wegbegleiter erzählt, der Lang auch als „den besten Chef“ beschreibt.

Werner Lang wird am 9. Februar um 15 Uhr 2024 in der Pfarrkirche Kierling verabschiedet. Die Beisetzung findet im engsten Kreis der Familie statt, der wir an dieser Stelle viel Kraft für die Zukunft wünschen und unser Mitgefühl ausdrücken.