ITB Berlin 2024: Fokus auf Travel Technology

Der Tourismus lebt seit jeher von Wandlungsfähigkeit und Innovation - nicht umsonst wird dem Bereich Travel Technology bei der ITB Berlin 2024 von 5. bis 7. März eine herausragende Stellung zuteil.

Mehr als 30 internationale Anbieter präsentieren auf der weltweit führenden Reisemesse ihre zukunftsweisenden Produkte und Ideen in insgesamt fünf Hallen (5.1, 6.1, 7.1c, 8.1, und wie bereits vor der Pandemie, wieder Halle 10.1).

Das Ausstellerportfolio reicht dabei von etablierten Branchengrößen bis hin zu aufstrebenden Start-ups und bildet die gesamte technologische Wertschöpfungskette ab. Mit dabei sind unter anderem Amadeus, Sabre, Bewotec, ICEX España, Business Iceland und Business France. Für regen Wissensaustausch mit Technikbegeisterten stehen dazu in Kooperation mit den Partnern GIATA, in der Halle 5.1, das Travel Tech Café und Travelport, in der Halle 6.1, die eTravel Lounge zur Verfügung.

Ein breitgefächertes Bühnenprogramm auf der eTravel Stage in Halle 6.1., die in diesem Jahr mit den zwei neuen Thementracks AI (Artificial Intelligence) und Digital Destination sowie einer erhöhten Zuschauerkapazität aufwartet, komplettiert das vielfältige Angebot.

Highlights der eTravel Stage

Die eTravel Stage wird an allen drei Messetagen zur Plattform für Keynotes, Pitches und Podiumsdiskussionen im Bereich Reisetechnologien. BesucherInnen erwartet ein breites Spektrum an Highlights, präsentiert von führenden ExpertInnen der Travel Tech-Branche.

Hier eine Auszug des Programms:

Dienstag, 5. März, 11:15 Uhr:„Beyond the Buzz - What are the Key Technology Trends Shaping Travel” - Moderatorin Lea Jordan (Co-Founder techtalk travel und Mitglied des ITB Board of Experts) spricht mit Mirja Sickel (VP Hospitality Distribution bei Amadeus) und Andy Washington (General Manager - EMEA bei der Trip.com Group) zum Thema Trends in der Reisetechnologie - was ist bloßer Hype und was lässt sich wirklich umsetzen?

Mittwoch, 6. März, Vormittag: Am zweiten Messetag liegt der Fokus zunächst auf dem Thementrack Technology, Tours & Activities. Zu den Höhepunkten gehört eine Keynote von Schubert Lou (COO bei Trip.com Group) der die Vorlieben chinesischer Reisender für internationale Touren und Aktivitäten aufzeigt. Beiträge zum Thema „Outlook for Experiences" bieten zudem neueste Forschungsergebnisse der Technologie-Plattform Arival sowie Diskussionen mit Branchenführern, darunter Nishank Gopalkrishnan, (CCO bei TUI Musement), und Kristin Dorsett (CPO bei Viator).

Mittwoch, 6. März, 15:45 Uhr: Im Rahmen des neuen Thementracks AI steht ein Interview mit Dr. Patrick Andrae (CEO bei Home To Go) auf dem Programm: „How AI is reshaping travel search and book“ – Home To Go hat die Vorteile von Künstlicher Intelligenz schnell erkannt und sie in seine komplexe Technologie für Preisvergleiche und Buchungen integriert. Während Kund:innen nur einen smarten Chatbot sehen, führt Dr. Patrick Andrae die Zuschauer:innen durch die KI-getriebene Technologie seines Unternehmens.

Donnerstag, 7. März, 10:30 Uhr Charlie Li, CEO bei TravelDaily China moderiert das Panel ‘Taking Notes - Lessons from Asia’s Digital Frontier’ in dem Marktführer aus dem Chinesischen Reisemarkt ihr Einschätzungen und Beobachtungen mit den TeilnehmerInnen teilen, u.a. Vivian Zhou (Vice President bei Jin Jiang International) und Bai Zhiwei (CMO bei Tongcheng Travel).

Donnerstag, 7. März, 14:30 Uhr Der neue Thementrack Digital Destination richtet sich speziell an Destinationen im deutschsprachigen Raum. Alexa Brandau, Leiterin Mediamanagement und Richard Hunkel, Leiter Open Data, von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) geben einen Überblick über das Open-Data-Projekt. Darauf aufbauend geht es um Innovationen, die diese Technologie beflügeln. Die Gewinner des DZT-Ideenwettbewerbs Thin(gk)athon präsentieren ihre Lösung: eine KI-basierte Datenerfassung von Open-Data-Datensätzen.

Das gesamte Programm der ITB Berlin 2024 gibt es unter: www.itb.com (red)