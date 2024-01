Tennessee-Reiseführer 2024 - Insidertipps von Einheimischen

Im neuen mehr als 150 Seiten starken Reiseführer finden LeserInnen unter anderem Tipps zu Musikveranstaltungen, Restaurants und spannenden Familienabenteuer - alles Insidertipps von Locals. Der Guide soll so als Inspiration für Reisende, die nach einem authentischen Tennessee-Erlebnis suchen, dienen. Der Reiseführer steht ab sofort zum kostenlosen Download auf TNvacation.com zur Verfügung.

Lieblingsplätze von Einheimischen

Die Insidertipps & Reisevorschläge des diesjährigen Tennessee Vacation Guides kommen von Locals wie beispielsweise der 16-jährigen Unternehmerin Addie Richmond - die Inhaberin von Peppermint Addie & Co., einem traditionellen Eis- und Süßwarengeschäft im Herzen von Downtown Jackson. Neben Addie haben auch weitere Tennessee-Profis ihre Lieblingsplätze in ihrem jeweiligen Wohnort verraten. Im Folgenden ein kleiner Auszug:

Florencia Rusiñol aus Johnson City, Singer-Songwriter der Band Florencia and the Feeling: Ihr Tipp ist, die beeindruckende Natur im Buffalo Mountain Park zu erleben, auf dem Tweetsie Trail zu wandern und im Tannery Knobs Mountain Bike Park zu radeln. Danach empfiehlt sie den Genuss lokaler Köstlichkeiten im White Duck Taco Shop, Red Meze oder Mid City Grill, bevor es abends zu Live-Musik im The Down Home geht.

Marcus Hall aus Knoxville, Gründer der handwerklich gefertigten Männermode-Marke Marc Nelson Denim: Nach dem Erlebnis der pulsierenden Szene am Market Square und in der Old City taucht er gern in die Kunst in den Galerien Nouveau Classics und auf der Gay Street ein.

Lindsay Ferrier aus Murfreesboro, Bloggerin/Suburban Turmoil: Ungewöhnliche Abenteuer erleben Besucher laut Lindsay bei einer Tour in Ethridges Amish Town und stärken sich anschließend mit einem Festmahl bei Shaffer Farms Texas Bar-B-Q. Chris Thomas aus Franklin, Unternehmer und Referent: Sein Rat lautet, den Tag auf dem Herban Market – einem Bio-Restaurant und-Markt – zu starten, danach im historischen Museum Carnton mehr über die Geschichte Franklins zu erfahren und schließlich durch Leiper's Fork und die Main Street mit ihren kleinen Boutiquen zu schlendern.

Alex Castle aus Memphis, Master Distiller und Vizepräsidentin der Old Dominick Distillery: Die Empfehlung der Whiskey-Expertin ist, die Handwerkskunst in der Old Dominick Distillery, das Vergnügungsviertel Beale Street und das berühmte Hotel Peabody zu erkunden, um schließlich das kultige Gus's World Famous Fried Chicken zu verkosten.

Addie Richmond aus Jackson, Inhaberin des Eis- und Süßwarenladens Peppermint Addie & Co.: Nach dem Stöbern durch Boutiquen wie Third Eye Curiosities, speist sie in ihren Lieblingsrestaurants wie Saucy Jake's Street Food oder dem Skillet Junction und genießt abends Live-Auftritte im Zentrum für kulturelle Künste namens NED. (red)