Die neuen "Reiseziele auf See" sind im Preis inkludierte, eindrucksvolle Momente und außergewöhnliche Erlebnisse, die von symbolträchtigen Orten entlang der Schiffsroute erzählen. Damit erleben Reisende ab dem Frühjahr neben den „klassischen“ Destinationen an Land wie zum Beispiel im westlichen Mittelmeer mit Barcelona, Neapel, Genua, Marseille, nun auch besondere Ziele aus der einzigartigen Perspektive des Meeres.

"Bei den „Sea Destinations“ handelt es sich um neue Reiseziele, die während der Fahrt direkt an Bord der Schiffe entdeckt werden können, und zwar durch eindrucksvolle Momente und außergewöhnliche Erlebnisse, die von symbolträchtigen Orten entlang der Schiffsroute erzählen – sozusagen eine Reise in der Reise. Damit erfüllen wir nicht nur die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste an eine Kreuzfahrt, sondern können durch diese Neuheit an einzigartigen Erlebnissen sowohl Stamm- als auch Neukunden für unsere Marke Costa zusätzlich begeistern“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten

Beispiele der neuen Reiseziele

'Sea Destinations' im westlichen Mittelmeer

Walschutzgebiet – Light Show: Eine Lichtshow enthüllt die Geheimnisse einiger der faszinierendsten Meeresbewohner: (Buckel-)Wale und Delfine. Eine innovative Show aus einem einzigartigen Blickwinkel: dem des Schiffes auf dem offenen Meer. (Verfügbar an Bord der Costa Toscana, Costa Pacifica und Costa Smeralda)

Bucht von Ibiza – Jungle Party: Die Nacht bricht auf Ibiza an, aber die Insel schläft bekanntlich nie. Die Lichter des Nachtlebens scheinen bis auf das vor Anker liegende Schiff, das sich in einen regelrechten Dschungel verwandelt. Zeit für eine verrückte, surreale Dschungel-Poolparty, inmitten von riesigen Skulpturen, goldenen Käfigen, Tänzern in glänzenden Kleidern und der Musik der besten DJs der Insel. (Verfügbar an Bord der Costa Pacifica)

Balearisches See – Meer der Sterne: Auf dem offenen Meer, eingetaucht in die tiefste Dunkelheit des Mittelmeers, leuchten Himmel und Sterne wie nirgendwo sonst. Ein Offizier weiht in die Geheimnisse des Universums ein und der Blick schweift zwischen Planeten und Sternbildern. (Verfügbar an Bord der Costa Pacifica und Costa Smeralda)

Bucht von Capri – Frühstück à la Caprese mit Blick auf die Faraglioni: Das Naturschauspiel der Faraglioni in der Morgendämmerung vor den Augen, gilt es einen neapolitanischen Kaffee zu genießen, frisch eingeschenkt aus einer dampfenden Mokkakanne, die in einem Strudel von Aromen alle Sinne erweckt. Dazu ein Stück typische Torta Caprese. (Verfügbar an Bord der Costa Smeralda)

'Sea Destinations' im östlichen Mittelmeer & im Ionischen Meer

Bucht von Mykonos - Sea Party: Die ganze Energie der Nacht von Mykonos kommt an Bord für eine Party am Pool. Inmitten der Lichter und Farben, die an die goldenen Strände und weißen Häuser der Insel erinnern, sorgen DJs mit Musik aus den glamourösesten Clubs der Gegend dafür, dass alle bis spät in die Nacht tanzen. (Verfügbar an Bord der Costa Deliziosa und Costa Fortuna)

Meerenge der Dardanellen – Show der Derwische: Die Durchquerung der Dardanellen mit dem Schiff bei Sonnenuntergang ist wie eine Reise durch die Zeit. Die spiralförmigen Schleier der Derwische, authentische Ritualtänzer, die seit Jahrhunderten einen mystischen, wirbelnden Tanz als eine Form der Meditation praktizieren, öffnen die Tore zum Orient. Ein weltweit einzigartiges Spektakel. (Verfügbar an Bord der Costa Fortuna)

Archipel von Santorin – Sunset Dreams: Der Sonnenuntergang über Santorin ist einer der schönsten der Welt – und wenn man ihn vom Meer aus sieht, ist er noch viel schöner. Die Sonne geht langsam unter und erzeugt unglaubliche Schattierungen am Himmel. Die Einzigartigkeit dieses Panoramas gilt es auf einem Foto festzuhalten, mit dem Lieblingsaperitif in der Hand. (Verfügbar an Bord der Costa Fortuna)

Panorama des Ätna – Wine Experience im Schatten des Vulkans: Der Ätna, das pulsierende Herz Siziliens, ist der Star dieses Augenblicks, und mit ihm die besten Weine der Insel. Wein direkt aus den Fässern erzählt von dem reichen und vielfältigen Ökosystem dieser Region. Ein Weinfest, das direkt in die Essenz der sizilianischen Aromen und die Atmosphäre der heimischen Weinlokale führt. (Verfügbar an Bord der Costa Fascinosa)

'Sea Destinations' in Nordeuropa

Europäisches Nordmeer – Mitternachtssonne: Das Europäische Nordmeer wird vom Atlantikstrom durchzogen, einer Kraftlinie, die den gesamten Ozean bewegt. Auf ihrem Grat, in der magischen und intimen Atmosphäre der Mitternachtssonne, laden entspannende Musik und ein Schluck ayurvedischer Tee zur Meditation ein, und dazu, sich wieder eins mit der Natur und dem Universum zu fühlen. (Verfügbar an Bord der Costa Diadema)

Geirangerfjord – Der Wasserfall der Sieben Schwestern und seine Legenden: Entlang des Geirangerfjords und begleitet von nordischen Geschichten und Legenden, erstreckt sich vom Bug des Schiffes der Wasserfall der Sieben Schwestern, inmitten schroffer Felsen und grüner Berge. Nur einen Schritt vom Wasser entfernt, das ins Meer stürzt, kann die Natur ganz nah erlebt werden. (Verfügbar an Bord der Costa Diadema)

Ostsee – Meer der Sterne: Ein Offizier weiht die Gäste in die Geheimnisse des Universums ein, während sich der Blick in der Dunkelheit der Ostsee auf Planeten und Sternbilder richtet. (Verfügbar an Bord der Costa Diadema)

Änderungen sind vorbehalten, beispielsweise aufgrund widriger Wetterbedingungen. (red)