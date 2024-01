Travelport & Etihad: Neuer Vertrag inkl. NDC

Im Rahmen der neuen mehrjährigen Vereinbarung erhalten Travelport-Kunden über die Travelport+ Plattform weiterhin Zugang zum umfangreichen und wachsenden globalen Reisenetzwerk von Etihad Airways. Die Vereinbarung vertieft die Partnerschaft zwischen Travelport und Etihad Airways, wobei die beiden Unternehmen in den Bereichen NDC-Content und Servicing für die an Travelport angeschlossenen Agenturen zusammenarbeiten werden. Darüber hinaus wird Etihad weiterhin an Travelports Rich-Content- und Branding-Programm sowie an Marketing-Produktlösungen für digitale Medien, wie z. B. gesponserte Flüge, teilnehmen.

Content-Distributionsvertrag inkl. NDC

"Während wir unsere Vertriebsstrategie bei Etihad weiter modernisieren und verbessern, wird unsere Zusammenarbeit mit Travelport den Reisebüros mehr Angebote und den Reisenden eine größere Auswahl in unserem wachsenden weltweiten Netzwerk bieten", sagte Arik De, Chief Revenue und Commercial Officer bei Etihad Airways. "Mit dieser erneuerten Vereinbarung werden wir unseren Agenturpartnern weiterhin Zugang zu unserem kompletten Angebot an Inhalten und Tarifen sowie zu neuen Produkten und Dienstleistungen bieten, die das Reiseerlebnis unserer Gäste weiter verbessern werden."

"Wir bauen unser NDC-Portfolio weiter aus. Unsere neue langfristige Vereinbarung mit Etihad Airways bietet unseren Kunden, die Travelport+ nutzen, eine Komplettlösung, die es ihnen leicht macht, Etihad Airways-Content aus sämtlichen Bereichen zu suchen, zu verkaufen und zu servicieren", sagt Jason Clarke, Chief Revenue und Commercial Officer, Travel Partners bei Travelport. "Unsere NDC-Lösung wurde entwickelt, um Reisevermittler mit End-to-End-Servicemöglichkeiten zu unterstützen, die über die reine Buchung hinausgehen, so dass Agenten Änderungen nahtlos für jede Buchung verwalten können. Travelport+ liefert weiterhin den Mehrwert, den unsere Kunden erwarten“. (red)