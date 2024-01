nicko cruises: Bert Freter wird neuer Head of Sales

Bert Freter blickt auf eine mehr als 20-jährige Karriere in der Touristik bei namhaften Unternehmen zurück wie beispielsweise Alltours sowie Berge und Meer. Aktuell verantwortet Freter noch den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Hurtigruten. Ab 1. April 2024 verstärkt er dann das Team von nicko cruises als neuer Vertriebsleiter.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung im Tourismussektor bringt Bert Freter nicht nur Fachkompetenz, sondern auch eine tiefgehende Vertriebsexpertise mit sich. Seine Erfahrungen bei renommierten Firmen in Führungspositionen bilden die Grundlage dafür, dass er künftig zum Erfolg und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens beitragen wird“, freut sich Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises Schiffsreisen GmbH, über den Neuzugang.

Das Team rund um Freter

In seiner Position bei nicko cruises wird Bert Freter an Michael Baden berichten, der seit Mai 2023 als Chief Commercial Officer beim Stuttgarter Kreuzfahrtspezialisten tätig ist. An Freter reporten Andrea Garcia-Greno als Teamlead Innendienst und Cheryl-Ann Murray als Teamleiterin Außendienst. Michaela Schedel, bisher bei nicko cruises als Key Account Managerin für Ketten und Kooperationen zuständig, wird künftig als Teamleiterin die Bereiche Key Account, Charter und International Sales führen und ebenso an Bert Freter berichten. (red)