Neuer Veranstalter: Falk Travel AG

Mit der Gründung des neuen Reiseveranstalter vereinen die drei Touristik-Profis ab sofort ihre Zielgebiets-Kompetenz für erdgebundene Anreisen als auch für Warmwasserziele mit modernster Technologie. Oberstes Ziel sei "eine perfekte Balance aus bester Qualität und günstigen Reisepreisen", so die Vision des neuen Unternehmens.

Für Erich Falkensteiner ist das neue Bündnis ein Meilenstein. „Wir sind Hoteliers und Hotel-Entwickler aus Leidenschaft und betreiben seit Jahrzehnten in unseren europäischen Kernmärkten ein erfolgreiches DMC-Geschäft. Diese Werte werden wir auch in Zukunft pflegen“, sagt der Touristikunternehmer. Mit alten und neuen Partnern könne man nun die Digitalisierung dynamisch vorantreiben und das etablierte Angebot an Autoreisen um attraktive Flug- Pauschalreisen erweitern. Für digitale Innovationen würden Dietmar Gunz und Alexej Boiko, der mit ETS International in Nürnberg ein global tätiges Traveltech-Unternehmen betreibt, sorgen, „Neue Technologie wird Falk Travel von Beginn an zu einem Kostenführer im Veranstaltermarkt machen“, so der Tech-Spezialist Boiko.

Zukünftige Aufstellung

Falk Travel AG führe die etablierten Veranstalter-Aktivitäten der Falkensteiner-Gruppe fort und wird diese mit neuen Partnern deutlich ausbauen. Dietmar Gunz, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von FTI Touristik, hat rückwirkend zum 1. Januar 37% der Anteile an der Falkensteiner-Tochter Traveleague übernommen. Weitere 40% der Anteile gehen an Alexej Boiko von ETS International in Nürnberg.

Die Traveleague-Gründer Erich und Andreas Falkensteiner, Giovanni Cocco und Andreas Arquin bleiben als Gesellschafter an Bord. Das Unternehmen wird zeitnah zur Falk Travel AG umfirmiert. Die Geschäfte werden von Carmen Windlin, CO-CEO der heutigen Traveleague AG, geleitet. Dietmar Gunz ist neuer Präsident des Verwaltungsrats.

Reisebüros sollen zentrale Rolle spielen

Schon im Sommer dieses Jahres will die neue Falk Travel AG mit modernster Technik und einem deutlich erweiterten Angebot den europäischen Veranstalter-Markt beleben. Bis dahin bauen Gunz und seine Geschäftsleiterin Carmen Windlin in Basel ein starkes Team auf. Im Vertrieb verlässt sich Falk Travel ganz auf die Verkaufskraft der künftigen Agenturpartner. Ein attraktives Provisionsmodell für neue und alte Partner sei bereits in Vorbereitung.

Die Köpfe der Falk Travel AG

Dietmar Gunz, Gründer und ehemalige Geschäftsführer von FTI Touristik, steuert mit seiner Familien-Holding Temple Tree Investment seine Kompetenz im Pauschalreisemarkt in Falk Travel ein. Gunz betreibt über seine Holding auch mehrere Hotels (Temple Tree Hospitality), die Strategieberatung Temple Tree Value und das Incoming-Unternehmen Rocket DMC. Der Einstieg bei Falk Travel ist dabei keine Überraschung. Schon zu seinem Ausscheiden im alten Unternehmen Ende 2020 hatte er neue touristische Engagements angekündigt.

Der Traveltech-Spezialist Alexej Boiko ist in Nürnberg aufgewachsen und betreibt von hier aus die IT- Gruppe ETS International. Deutlich bekannter als in Deutschland ist ETS bislang im Nahen Osten, Osteuropa und China, wo ETS zu den führenden Tech-Anbietern im Reisevertrieb zählt. Das Unternehmen ist an alle Globalen Distributions Systeme (GDS) angeschlossen und bietet unter anderem IT-Lösungen für den Corporate Travel und den touristischen Reisevertrieb sowie Spezialsoftware für Tickethändler und Consolidator.

Erich Falkensteiner ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Als eines der führenden familiengeführten Tourismusunternehmen vereint die FMTG die Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 28 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und zwei Premium Campingplatz sowie die FMTG Development, die FMTG Invest, der Start-Up-Investor Falkensteiner Ventures sowie die touristische Unternehmensberatung Michaeler & Partner. (Red)