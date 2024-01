„Innovationsauftakt 2024“ am Flughafen Wien

Über 350 interessierte Gäste informierten sich im Rahmen des Branchenevents über aktuelle Innovations-Trends und Entwicklungen. Hochkarätige Speaker wie etwa Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern und namhafte ManagerInnen erläuterten ihre Zugänge zum Thema Innovation und was aus ihrer Sicht nötig ist, um als Unternehmen innovativ zu sein.

„Wer innovativ ist, ist im globalen Wettbewerb vorne. Das gilt auch für die Luftfahrt und deshalb setzen auch wir als Flughafen auf Innovation. Dafür arbeiten wir intensiv mit kreativen nationalen und internationalen Start Ups zusammen und erarbeiten gemeinsam innovative Lösungen für unsere Passagiere. Herzstück unseres Kompetenzzentrums für Innovation ist unser Vienna Airport Conference & Innovation Center in der AirportCity“, so Flughafen Wien-Vorstand Dr. Günther Ofner.

Innovation im Mittelpunkt

Der Flughafen Wien bot beim „Innovationsauftakt 2024“ spannende Insights und eine Plattform zum Netzwerken: Nach einer Begrüßung durch AirportCity Space-Geschäftsführer Christoph Schmidt und Dejan Jovicevic (Co-Founder and CEO Brutkasten) erwarteten Gäste des Events mehrere Diskussionen und eine Keynote etwa von Thomas Morgenstern (Österreichischer Skispringer und Olympiasieger). Franziska Hecht (Partner & Head of Innovation Culture & Competence bei the Ventury), Susanne Riess (CEO Wüstenrot Gruppe), Leo Bonengl (Co-Founder checkfelix) und Martin Ohneberg (CEO der Henn Connector Group) und Günther Ofner (Vorstand Fluhafen Wien AG) regten zur Auseinandersetzung mit dem Thema Innovation an und luden zur Diskussion ein. Start-up-Pitches und interaktive Workshops rundeten das Programm ab.

Den passenden Rahmen für den Innovationsauftakt 2024 bot das Veranstaltungszentrum im Herzen der AirportCity: Das Kompetenzzentrum für Veranstaltungen im Office Park 4, das nun unter Vienna Airport Conference & Innovation Center firmiert und mit 2.600m² und verschiedenen Räumlichkeiten flexible Lösungen für Events aller Art bietet.

Weitere Informationen: www.airportcityspace.com / www.viennaairport.com (red)