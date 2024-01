Neuer Heimathafen: MSC Cruises baut Präsenz in den USA aus

MSC Cruises hat mit der geplanten Aufnahme eines neuen US-Heimathafens heute einen weiteren Meilenstein seiner US-Expansion verkündet. Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, sagte dazu: „Diese Ankündigung ist der jüngste Schritt in unserer Strategie, die Präsenz von MSC Cruises in den USA weiter auszubauen. Anfang dieses Jahres haben wir mit New York City den Betrieb in unserem dritten US-Heimathafen aufgenommen und bieten von dort ganzjährig Abfahrten. Wir sind stolz, dass neben PortMiami und Port Canaveral nun auch Galveston Teil unseres wachsenden Kreuzfahrtprogramms ist".

Neue Kreuzfahrten ab sofort buchbar

Buchungen für die ganzjährigen Kreuzfahrten ab Galveston sind ab sofort möglich. Die 7-Nächte-Reisen starten jeden Sonntag ab/bis Galveston in die Karibik mit Stopps unter anderem in Costa Maya, Cozumel (Mexiko) sowie auf der Isla de Roatan (Honduras). Die erste Abfahrt ist für den 9. November 2025 geplant.

"Wir freuen uns, dass die MSC Seascape ab/bis Galveston insbesondere für Gäste in den zentralen und westlichen Regionen der USA sowie für internationale Gäste über das Flughafendrehkreuz in Houston komfortabel zu erreichen sein wird", so Onorato weiter.

Highlights der neuen Kreuzfahrt mit der MSC Seascape:

Costa Maya, Mexiko: In der Heimat der antiken Maya-Ruinen Chacchoben und Kohunlich entdecken die Gäste auf geführten Touren vom Meer bis in den Dschungel die 4.000-jährige Geschichte der Costa Maya und der Maya-Bevölkerung sowie die faszinierende Tierwelt.

Isla de Roatan, Honduras: Vor der Küste von Honduras liegt Isla de Roatan, eine weitgehend unberührte Insel, die für ihr unglaubliches Barriereriff bekannt ist. Es gibt weiße Sandstrände, Schnorcheltouren zu Schiffswracks und Ausflüge mit einem Glasbodenboot. Für Abenteuerlustige bieten die Guides eine ausgedehnte Wander- und Archäologietour durch die alte Welt der Maya-Kultur und die Hauptstadt Coxen Hole an.

Cozumel, Mexiko: Cozumel ist weltweit für seine unglaublichen Tauchausflüge bekannt und bietet Schnorcheltouren in eine alte Maya-Höhle, Kajakfahren in klarem Wasser sowie eindrucksvolle Erlebnisse mit Delfinen, Seekühen und anderen Wildtieren. Darüber hinaus werden auch Touren durch die Stadt oder zu den nahe gelegenen Maya-Ruinen angeboten.

Weitere Informationen zur MSC Seascape und den Abfahrten ab Galveston unter: www.msccruises.at (Red)