Mit TUI direkt ab Innsbruck nach Karpathos

TUI Gäste können im Sommer 2024 neu - neben Abflügen ab Wien, Graz und Salzburg - nun auch direkt von Innsbruck nach Karpathos reisen: So geht es ab Mai mit Eurowings jeden Dienstag auf die zweitgrößte Dodekanes Insel. Aktuell stehen TUI Reisenden über 40 Hotels und zehn Erlebnisse sowie Aktivitäten über TUI experiences für einen Erholungs- oder Aktivurlaub zur Verfügung.

Familienurlaub zu attraktiven Preisen

Seit Anfang Dezember läuft die TUI Familienaktion mit günstigen Preisen für Kinder in über zehn Urlaubsländern. Die griechische Insel Karpathos punktet bei dieser Aktion ebenfalls mit attraktiven Angeboten für einen preiswerten Familienurlaub im Frühjahr und Sommer 2024.

Details zur Aktion:

Die TUI Familienaktion gilt für Kinder im Alter von zwei bis 11,99 Jahren - also bis zum Tag vor dem 12. Geburtstag - für Flugpauschalreisen im Reisezeitraum 15. März bis 30. September 2024 bei Buchung bis 13. Februar 2024. Die Preise der Familienaktion sind vom Reisezeitraum sowie von der Unterkunft abhängig und starten in der Nebensaison mit 111 EUR pro Kind. Kinder reisen etwa im Hotel Elektra Beach in Pigadia im Zimmer zweier Vollzahlender bereits ab 111 EUR ab Innsbruck. Im großzügig angelegten Fünf-Sterne-Hotel Alimounda Mare in der Nähe von Karpathos Stadt urlauben Kinder bereits ab 199 EUR ab Innsbruck.

Das ursprüngliche Griechenland entdecken

Im äußeren Südwesten der Ägäis liegt die sehr ursprüngliche und authentische Insel Karpathos zwischen Kreta und Rhodos. Das Eiland ist geprägt von kleinen Urlaubsorten mit vielfältigen Stränden, der typisch griechischen Tradition und unberührter Natur. Karpathos ist bekannt für seine traditionsreichen Bergdörfer und authentische Tavernen. Bei einem Ausflug von TUI experiences, wie etwa bei der nachhaltig zertifizierten TUI Collection Bootstour zur Ostküste von Karpathos mit anschließender Olympus Dorf-Tour, können TUI Gäste die außergewöhnliche Insel und ihre Highlights hautnah erleben.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Kyra Panagia kosten im Studio mit Frühstück z.B. mit Flug ab Innsbruck am 28. Mai ab 699 EUR pro Person. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 111 EUR.

Sieben Nächte im Elektra Beach kosten im Doppelzimmer mit Frühstück z.B. mit Flug ab Innsbruck am 25. Juni ab 959 EUR pro Person. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 111 EUR.

Sieben Nächte im Amoopi Nymfes Royal kosten im Apartment ohne Verpflegung z.B. mit Flug ab Innsbruck am 28. Mai ab 799 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Karpathos Village kosten im Studio ohne Verpflegung z.B. mit Flug ab Innsbruck am 2. Juli ab 849 EUR pro Person.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/karpathos (red)