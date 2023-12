Flying Home for Christmas: AUA erwartet 430.000 Fluggäste

Das Reiseinteresse ist im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gestiegen und so erwarten wir dieses Jahr 15% mehr als 2022", so

Austrian Airlines verbindet und fliegt auch dieses Jahr zu Weihnachten wieder Menschen aus der ganzen Welt zu ihren Liebsten. Aber natürlich auch viele Reisenden zu ihren Urlaubszielen: besonders hohe Nachfrage verzeichnet Austrian Airlines bei den Warmwasserdestinationen. Mauritius, Male und Cancún werden dieses Jahr wieder angeflogen und bieten eine sonnige Abwechslung zu den kalten Wintermonaten in Europa. Darüber hinaus stehen heuer Porto, Marseilles, Tromsø, Vilnius, Sevilla, Rovaniemi und Kittilä auf dem Flugplan. Insgesamt werden so rund 430.000 Fluggäste um Weihnachten und Silvester erwartet.

15% mehr Fluggäste als 2022

Dieses Jahr wird Austrian Airlines voraussichtlich noch mehr Fluggäste zu Weihnachten und Silvester transportieren als im Vorjahr. Am Weihnachtswochenende alleine werden rund 130.000 und am Silvesterwochenende rund 100.000 Passagiere erwartet. Die Buchungen übersteigen die Vorjahreszahlen um 15%, wodurch von einem deutlich höheren Fluggästeaufkommen auszugehen ist.

„Die Weihnachtszeit hebt besonders das verbindende Element des Flugverkehrs hervor. Jedes Jahr fliegt Austrian Airlines Menschen aus der ganzen Welt nach Hause. Hier bieten auch unsere neuen Destinationen wie Marseilles, Porto oder Vilnius noch mehr Möglichkeiten, um mit Austrian Airlines zu fliegen. Mit unseren Urlaubsdestinationen runden wir zudem unser Angebot ab und bieten mit unseren Warmwasserdestinationen in der Ferienzeit eine sonnige Abwechslung zum Winter. Insgesamt erwarten wir dieses Jahr um Weihnachten und Silvester rund 430.000 Fluggäste, die ab dem Einstieg mit österreichischer Gastfreundschaft umsorgt werden“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Neues Jahr - neue Ziele

Das neue Jahr bringt auch neue Destinationen der Austrian Airlines. Der Sommerflugplan 2024 wird mit den Destinationen Bremen und Tiflis erweitert. Mit Bremen wird das Streckennetz in Deutschland ausgebaut. Ab 6. Mai 2024 wird die Destination wieder viermal die Woche angeflogen.

Im kommenden Jahr fliegt Austrian Airlines auch wieder in die georgische Hauptstadt Tiflis und bietet somit neben der Destination Jerewan eine weitere direkte Verbindung von Wien in die Region südlich des Kaukasus an. Die Wiederaufnahme des Fluges nach Tiflis beginnt mit 1. Mai 2024. Ab dann wird diese Strecke dreimal pro Woche geflogen. Neben den zusätzlichen Destinationen Bremen und Tiflis, gibt es auch eine weitere Änderung im Sommerflugplan 2024, denn Bari wird nun zweimal statt nur einmal die Woche regulär angeflogen.

“Wir erweitern auch 2024 im Sommerflugplan unser Streckennetz und damit das Angebot für unsere Gäste. Die Nachfrage und die Reiselust steigen und so erweitern wir auch stetig unsere Flugdestinationen. Ob der Flug von Wien zu den Bremer Stadtmusikanten oder zur wunderschönen georgischen Altstadt an der Kura, Austrian Airlines bringt unsere Passagiere in gewohnter österreichischer Gastfreundschaft auch im kommenden Jahr direkt von Wien zu ihrem Reiseziel”, so CCO Michael Trestl abschließend. (red)